Подкормка помидоров в середине лета: проверенный рецепт

Первое важное мероприятие - это полив, берем только теплую воду, от 18 градусов.

Если польете холодной водой, можете столкнуться с пожелтением листьев, слабым ростом куста.

Жирование томатов:

Проблема также часто встречается у многих садоводов и огородников.

Такое бывает из-за перебора в удобрениях с содержанием азота.

Понять, что томаты жируют, можно по темным крупным листьям.

Верхушки на томатах при этом могут скручиваться, появляется большое количество пасынков, много зеленной массы.

Бороться с этой проблемой тяжело, лучший вариант - прекратить полив на 7 дней, а также перестать применять удобрения с содержанием азота.

В июле также надо проводить третью финальную подкормку томатов.

Упор делаем на плодоношение, так как куст уже сформированный, да и зеленой массы достаточно.

Используем фосфорно-калийное удобрение где содержится 15% фосфора и 40% калия.

Пропорции указанны на упаковке, у каждого они разные, например, 25 г на 1 метр квадратный.

Подкормка отлично скажется на самих плодах, повысится сахаристость, помогает увеличить урожайность, продлить цветение, а также обеспечивает устойчивость к засухе.