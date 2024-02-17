Как люди следили за гигиеной в Средние века: правдивые факты

Изабелла Кастильская мылась два раза в жизни, Король-Солнце Людовик XIV страдал бессонницей от кусавших его по ночам клопов, улицы были завалены отходами... Неужели это правда?

Улицы городов были завалены отходами человеческой жизнедеятельности, а воины Саладина находили лагеря крестоносцев по мощной вони.

Эти и еще десятки жутких подробностей средневекового быта приятно будоражат умы современного обывателя.

Неужели все так и было? Дикие люди! И да, и нет — ведь на самом деле в Европе никогда не было некоего общего Средневековья с едиными правилами жизни.

Все зависело от времени, места, сословия, а также степени религиозности конкретного человека. Попробуем отделить мифы от реальности.

Были ли бани в средневековой Европе?

Начинать рассмотрение этого вопроса стоит с крупнейшего города Европы той эпохи — Парижа, к рубежу XIII-XIV веков имевшего около 150 тысяч населения.

У нас имеются совершенно конкретные документы по налогообложению в городе, из которых следует: в 1249 году в Париже работало 26 общественных бань.

Работали эти бани, согласно документам, 6 дней в неделю. «Регистры ремёсел и торговли города Парижа» в статуте LXXIII сообщают следующее:

«Каждый, кто хочет быть банщиком в городе Париже, может им быть свободно, лишь бы работал по обычаям и кутюмам цеха, установленным всем цехом.

Любой человек своему банщику платит за мытье 2 денье, а если он еще и купается, он платит 4 денье; и поскольку иногда дрова и уголь бывают дороже, чем в другое время, и кто-нибудь пожалуется, парижский прево устанавливает подходящую умеренную цену соответственно времени по донесению и клятве добрых людей этого цеха, каковые условия банщики и банщицы обещались и поклялись выполнять твердо и постоянно, без нарушений»

Денье — это мелкая разменная монета, что-то вроде английского пенни. Как видим, мытьё в бане было не только доступно чисто технически, но и стоило недорого.