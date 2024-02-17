Как люди следили за гигиеной в Средние века: правдивые факты

Изабелла Кастильская мылась два раза в жизни, Король-Солнце Людовик XIV страдал бессонницей от кусавших его по ночам клопов, улицы были завалены отходами... Неужели это правда?
Улицы городов были завалены отходами человеческой жизнедеятельности, а воины Саладина находили лагеря крестоносцев по мощной вони.
Эти и еще десятки жутких подробностей средневекового быта приятно будоражат умы современного обывателя.
Неужели все так и было? Дикие люди! И да, и нет — ведь на самом деле в Европе никогда не было некоего общего Средневековья с едиными правилами жизни.
Все зависело от времени, места, сословия, а также степени религиозности конкретного человека. Попробуем отделить мифы от реальности.
Были ли бани в средневековой Европе?
Начинать рассмотрение этого вопроса стоит с крупнейшего города Европы той эпохи — Парижа, к рубежу XIII-XIV веков имевшего около 150 тысяч населения.
У нас имеются совершенно конкретные документы по налогообложению в городе, из которых следует: в 1249 году в Париже работало 26 общественных бань.
Работали эти бани, согласно документам, 6 дней в неделю. «Регистры ремёсел и торговли города Парижа» в статуте LXXIII сообщают следующее:
«Каждый, кто хочет быть банщиком в городе Париже, может им быть свободно, лишь бы работал по обычаям и кутюмам цеха, установленным всем цехом.
Любой человек своему банщику платит за мытье 2 денье, а если он еще и купается, он платит 4 денье; и поскольку иногда дрова и уголь бывают дороже, чем в другое время, и кто-нибудь пожалуется, парижский прево устанавливает подходящую умеренную цену соответственно времени по донесению и клятве добрых людей этого цеха, каковые условия банщики и банщицы обещались и поклялись выполнять твердо и постоянно, без нарушений»
Денье — это мелкая разменная монета, что-то вроде английского пенни. Как видим, мытьё в бане было не только доступно чисто технически, но и стоило недорого.
Насекомые — настоящая беда
Вот тут правда. Блохи, клопы и вши поедом ели практически всех, невзирая на доход и сословие.
Простолюдины устилали крыши домов соломой, ею же посыпали пол и набивали матрасы.
Все это менялось крайне редко, становясь идеальной средой для размножения насекомых и грызунов.
Графы с баронами в своих замках не отставали — многочисленные балдахины, ковровые покрытия, одеяла и прочий текстиль чистили и стирали разве что по большим праздникам.
Разумеется, в них тоже плодились полчища мелких неприятных тварей.
Замена помогала, но совсем ненадолго — вездесущие клопы обитали везде. Вот и не спали короли по ночам.
Туалеты тоже были
И в замках, и в монастырях, и в обычных домах. Причем выглядели они примерно так же, как современные, не считая простецкого дизайна и отсутствия технических примочек.
Более того, городские уборные регулярно чистили ассенизаторы — «ночные мастера», а за состоянием туалета в зажиточных домах следили слуги.
В 13 веке отхожие места начинают совершенствовать: ставят в них дополнительные двери во избежание проникновения запахов в другие комнаты, застекляют окна и даже сооружают примитивные конструкции для смыва.
Секреты женской красоты
Дамы в Средние века тщательно за собой следили — использовали влажные куски ткани для обтираний, масла с благовониями, гребни, лопатки для чистки ушей и пинцеты.
Депиляция уже тогда была популярна: для удаления нежелательных волос на теле готовили весьма экзотические средства, куда входили мышьяк, негашеная известь, уксус и даже кошачий кал.
Но все это касается знатных особ, простолюдинкам это было малодоступно — да и некогда ерундой заниматься.
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