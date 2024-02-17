Правила ловли окуня на воблер в разные сезоны года

При проводке игрой такая приманка имитирует слабую, пораненную рыбку.
Количество приманок, созданных к этому времени, огромно.
Классификация их ведется специалистами по нескольким признакам: плавучести, характеру игры, окраске, весу, размерам, внешнему виду.
По плавучести воблеры делятся на следующие типы:
плавающие;
слабо-плавающие;
суспендеры (или с нейтральной плавучестью);
медленно-тонущие;
тонущие;
быстро-тонущие.
По форме выделяют следующие типы:
поппер (поверхностный, у которого отсутствует передняя лопасть);
джерк-бейт (безлопастный, используемый на малых глубинах и требующий рывковой проводки);
минноу (с прогонистой формой тела);
shad (разработан специально для ловли на быстром течении);
crank (отличается широким телом, сжатым с боков; является промежуточной формой между фэт и shad);
фэт (имеет каплеобразную форму);
раттлин (имеет плоскую форму, без передней лопасти; с кольцом для крепления почти у затылка; внутри тела размещена погремушка).
Летняя ловля:
Окунь на воблер ловится в основном летом, осенью и зимой. Весной же ловля запрещена из-за двухмесячного нереста.
В летнее время окунь очень активен. Чтобы привлечь внимание хищника следует использовать частые и резкие рывки спиннингом.
Непосредственно после заброса конец спиннинга нужно опустить как можно ближе к воде.
После этого необходимо регулярно делать короткие рывки удилищем, желательно без пауз, и при этом выбирать катушкой слабину лески.
Такой прием позволяет раздразнить окуня и заставить его беспощадно пожирать приманки.
В это время года окуня чаще всего можно найти вблизи подводных зарослей.
Здесь наиболее подходящими являются воблеры длиной 35-50 миллиметров.
Во время ловли окуня на водоемах, при отсутствии течения, имеется возможность попасть на участки с резкой границей между теплой водой сверху и холодной водой снизу.
В такие моменты нужно ловить по близости к верхней точке рельефа и подбирать твичинг.
Уместнее всего будет постепенно заглубить воблер и далее сделать два или три плавных рывка, а затем выдержать двухсекундную паузу.
Данный способ позволяет найти и поймать окуня на большой площади водоема.
Осенняя ловля:
В осенний период окунь на воблер реагирует менее активно.
Хищник меняет свое местонахождение и перемещается с заросших участков на бровки.
В эту пору следует также применять жесткую проводку, но с большей паузой (более двух секунд).
После заброса воблера необходимо сделать удилищем два или три рывка на 20 сантиметров, а далее выдерживать паузу продолжительностью до трех секунд.
В стоячей воде окунь держится травяных зарослей, особенно мест произрастания хвоща.
Причиной этому служит то, что в осенний период малек, служащий пищей полосатому хищнику, живет именно в хвощовых зарослях.
На участках с течением окунь держится ближе ко дну. Лучше всего рыбачить на бровках и над коряжником.
При этом воблер следует проводить рывками как можно ближе ко дну.
Осенью лучше всего работают быстротонущие приманки с собственной игрой при падении.
Зимняя ловля:
В зимнюю пору следует применять плавный твичинг, т. е. легкую протяжку с большими паузами.
Непосредственно после заброса необходимо сделать продолжительную паузу и лишь после нее начинать проводку.
Нужно делать два легких рывка, протяжку и выдерживать паузу, при которой рекомендуется отдать небольшое количество лески, т. е. кончик удилища немного подать в направлении приманки.
Благодаря этому течение подхватывает приманку, заставляя ее играть.
В большинстве случаев поклевка бывает именно во время паузы.
Зимой на открытых водоемах следует применять несколько другую тактику ловли окуня на воблер.
Проводка должна быть более мягкой, а приманка - тонущей или нейтральной плавучести.
В это время окунь находится в придонном слое и проявляет минимальную активность.
Зимой окунь чаще всего находится на участках водоема с водоворотами или с обратным течением, а также на коряжниках и микрозаливах.
Чтобы кольца зимой не обмерзали, вместо шнура следует применять малорастяжимую монофильную леску с яркой флуоресцентной расцветкой. Порой это облегчает наблюдение за поклевкой.