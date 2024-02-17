Правила ловли окуня на воблер в разные сезоны года

10:39 2024-02-17
Правила ловли окуня на воблер в разные сезоны года

Воблер — объемная твердотельная приманка, на нее ловят хищников с помощью спиннинга.

При проводке игрой такая приманка имитирует слабую, пораненную рыбку.

Количество приманок, созданных к этому времени, огромно.

Классификация их ведется специалистами по нескольким признакам: плавучести, характеру игры, окраске, весу, размерам, внешнему виду.

По плавучести воблеры делятся на следующие типы:

плавающие;

слабо-плавающие;

суспендеры (или с нейтральной плавучестью);

медленно-тонущие;

тонущие;

быстро-тонущие.

По форме выделяют следующие типы:

поппер (поверхностный, у которого отсутствует передняя лопасть);

джерк-бейт (безлопастный, используемый на малых глубинах и требующий рывковой проводки);

минноу (с прогонистой формой тела);

shad (разработан специально для ловли на быстром течении);

crank (отличается широким телом, сжатым с боков; является промежуточной формой между фэт и shad);

фэт (имеет каплеобразную форму);

раттлин (имеет плоскую форму, без передней лопасти; с кольцом для крепления почти у затылка; внутри тела размещена погремушка).

Летняя ловля:

Окунь на воблер ловится в основном летом, осенью и зимой. Весной же ловля запрещена из-за двухмесячного нереста.

В летнее время окунь очень активен. Чтобы привлечь внимание хищника следует использовать частые и резкие рывки спиннингом.

Непосредственно после заброса конец спиннинга нужно опустить как можно ближе к воде.

После этого необходимо регулярно делать короткие рывки удилищем, желательно без пауз, и при этом выбирать катушкой слабину лески.

Такой прием позволяет раздразнить окуня и заставить его беспощадно пожирать приманки.

В это время года окуня чаще всего можно найти вблизи подводных зарослей.

Здесь наиболее подходящими являются воблеры длиной 35-50 миллиметров.

Во время ловли окуня на водоемах, при отсутствии течения, имеется возможность попасть на участки с резкой границей между теплой водой сверху и холодной водой снизу.

В такие моменты нужно ловить по близости к верхней точке рельефа и подбирать твичинг. 

Уместнее всего будет постепенно заглубить воблер и  далее сделать два или три плавных рывка, а затем выдержать двухсекундную паузу.

Данный способ позволяет найти и поймать окуня на большой площади водоема.

Осенняя ловля:

В осенний период окунь на воблер реагирует менее активно.

Хищник меняет свое местонахождение и перемещается с заросших участков на бровки.

В эту пору следует также применять жесткую проводку, но с большей паузой (более двух секунд).

После заброса воблера необходимо сделать удилищем два или три рывка на 20 сантиметров, а далее выдерживать паузу продолжительностью до трех секунд.

В стоячей воде окунь держится травяных зарослей, особенно мест произрастания хвоща.

Причиной этому служит то, что в осенний период малек, служащий пищей полосатому хищнику, живет именно в хвощовых зарослях.

На участках с течением окунь держится ближе ко дну. Лучше всего рыбачить на бровках и над коряжником.

При этом воблер следует проводить рывками как можно ближе ко дну.

Осенью лучше всего работают быстротонущие приманки с собственной игрой при падении. 

Зимняя ловля:

В зимнюю пору следует применять плавный твичинг, т. е. легкую протяжку с большими паузами. 

Непосредственно после заброса необходимо сделать продолжительную паузу и лишь после нее начинать проводку.

Нужно делать два легких рывка, протяжку и выдерживать паузу, при которой рекомендуется отдать небольшое количество лески, т. е. кончик удилища немного подать в направлении приманки.

Благодаря этому течение подхватывает приманку, заставляя ее играть.

В большинстве случаев поклевка бывает именно во время паузы.

Зимой на открытых водоемах следует применять несколько другую тактику ловли окуня на воблер.

Проводка должна быть более мягкой, а приманка - тонущей или нейтральной плавучести.

В это время окунь находится в придонном слое и проявляет минимальную активность.

Зимой окунь чаще всего находится на участках водоема с водоворотами или с обратным течением, а также на коряжниках и микрозаливах.

Чтобы кольца зимой не обмерзали, вместо шнура следует применять малорастяжимую монофильную леску с яркой флуоресцентной расцветкой. Порой это облегчает наблюдение за поклевкой.

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