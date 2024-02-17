Ехидны пускают пузыри из носа, чтобы охладиться

«Ехидны выпускают слизистые пузыри из своего носа. Затем те лопаются на кончике носа и увлажняют его. Когда влага испаряется, она охлаждает кровь, а это означает, что кончик носа работает как испарительное окно», — объясняет экофизиолог Кристин Купер.

Подобный способ охлаждения авторы статьи признали уникальным.

Так ехиднам удается выживать в жарком австралийском климате, хотя эти животные обладают относительно низкой термостойкостью и не должны существовать при температурах выше 35°C.

При этом в некоторых частях Западной Австралии температура почвы может подниматься до 47°C, а температура тела всех изученных ехидн постоянно оставалась ниже 30°C.

Тепловая карта показывает, что ехидны выделяют тепло из областей без шипов, таких как живот и ноги. Чтобы отдать тепло, животному просто нужно «открыть» свои нижние части или прижать их к прохладной земле.

Кончик клюва работает иначе. Прямо под его поверхностью находится пазуха, заполненная кровеносными сосудами, так что ехидна выделяет избыточное тепло тела, еще и испаряя влагу на носу.