Ученые хотят создать жилые дома для людей внутри астероидов

10:56 2024-02-17
Ученые хотят создать жилые дома для людей внутри астероидов

Чтобы получить поселение площадью 57 квадратных километров, астероид должен иметь диаметр минимум 300 метров.

«Этот проект начинался во время пандемии и самоизоляции как способ для физиков и инженеров выпустить пар, на время отвлечься от мирских забот и представить себе что-то безумное», — ведущий автор исследования Питер Миклавчич из Университета Рочестера (США).

Научная статья с теоретической разработкой вышла во Frontiers, о ней рассказывает Space.com.

Многие астероиды представляют собой довольно хрупкие скопления пыли и камней, лишь слегка удерживающиеся гравитацией.

Вырыть полость внутри невозможно — астероид просто распадется. Зато этот рассыпавшийся материал можно собрать в специальный «мешок», натянув последний на астероид перед разрушением.

«Мешок» будет удерживать материал, который распределится по стенкам чехла, а внутри получится полость.

Сетчатый мешок должен быть сделан из углеродных нановолокон, легких и в то же время достаточно прочных, чтобы скрепить обломки.

Теоретически вращение астероида внутри мешка будет разбрасывать камни в стороны, позволяя мешку расширяться. Сверху мешка надо будет поместить щебень, чтобы защитить тех, кто живет внутри, от радиации.

Затем внутрь конструкции должен быть помещен огромный цилиндр, в котором и будут жить люди.

Он будет вращаться в одну сторону, а остатки астероида в чехле — в другую. Так вся конструкция приобретет общий баланс — система построена на принципе так называемого «цилиндра О'Нила».

«Очевидно, что в ближайшее время никто не будет строить города в астероидах, но технологии, необходимые для выполнения такого рода инженерных работ, не нарушают никаких законов физики и уже существуют у землян», — сказал ученый.

То есть, что-то подобное человечество уже вполне может построить при наличии больших (очень больших) инвестиций.

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