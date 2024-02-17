Защищаем дачные растения во время оттепели

Накройте молодые деревья нетканым материалом, это поможет отсрочить начало сокодвижения.

Если есть снег, то накидайте его в приствольные круги и слегка уплотните, так вы сможете защитить грунт от перегревания, и земля в зоне корней дольше остается промерзшей.

Укрытия, которые намокли(опилки, солома), замените на новые, если этого не сделать, то растение при плюсовой температуре будет преть, а в минус вымерзнет.

Регулярно проветривайте укрытия, так как во время оттепели под ним образуется конденсат и развиваются гнили, а это может сильно навредить растению.

Оттепель для сада и огорода гораздо опаснее, чем мороз, задача огородника - снизить ее последствия и помочь своим растениям.

Еще важно в оттепель разбивать ледяную корку над растениями и следить за оттоком воды, не давая ей застаиваться. Иначе вероятность выпревания очень высока.