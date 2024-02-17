Какие снасти выбрать для успешной ловли сома: советы опытных рыбаков

Донные снасти на сома:
Наиболее популярная – донка, леску применяем 0,5 мм и толще. Она может быть плетёнкой, монофилом.
Крючок берем одинарный, он меньше цепляется за коряги, лучше всего с длинным цевьём.
Груз плоский, овальной формы, скользящий. Круглый не подходит – может, скатываясь по дну, запутаться в придонной растительности.
Примерный вес – 200-300 г, обязательно поводок длиной 1-1,5 метра. Он немного тоньше основного шнура – например, 0,45 мм.
Второй вариант – донка, устанавливаемая с буем. К пустой пятилитровой пластиковой бутылке привязываем отрезок лески 0,6 мм.
Длина нужна немного превышающая глубину в месте рыбалки, на конце помещаем грузило 200-300 г.
Вяжем также поводок 0,4-0,5 мм длиной 1-1,5 метра, крючок одинарный с увеличенным цевьём.
Способ применяется при охоте в зарослях очерета, камыша, где часто прячется сом.
Сома ловят с лодки на описанные выше донки, используя квок, которым «подзывают» добычу к приманке.
Спиннинг на сома:
Усатого хищника ловят и спиннинговой снастью. Длина удилища 2,4-3, метра, тест 30-80 г. Бланк короче для рыбалки с лодки, больше размером – с берега, лучше штекерное, мощное.
Из катушек подходит мультипликатор, безынерционка, номер 5000 и более, леска 0,4 мм, ёмкость шпули 150 метров.
Для охоты на крупного сома (за 20 кг) ставят плетёнку 0,4 мм, так как она меньше растягивается и чувствительней.
Джиг:
Лучшая проводка на усатого – джиг с тяжёлой головкой и крупной силиконкой.
На пассивного хищника применяют разнесённую снасть, дроп-шот – на активного.
Из приманок подходят воблеры с большим заныриванием.
Троллинг:
При троллинге используют удилище 1,8-2,4 метра с тестом 150 г.
Катушку ставят крупную, мощную, лучше мультипликаторную, хотя подойдёт безынерционная.
Размер последней не меньше 5000, леска 0,28 мм, приманки – воблеры.
Обязательно поводок с металлической вставкой, способной выдержать нагрузку 25 кг.