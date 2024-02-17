Какие снасти выбрать для успешной ловли сома: советы опытных рыбаков

Донные снасти на сома:

Наиболее популярная – донка, леску применяем 0,5 мм и толще. Она может быть плетёнкой, монофилом.

Крючок берем одинарный, он меньше цепляется за коряги, лучше всего с длинным цевьём.

Груз плоский, овальной формы, скользящий. Круглый не подходит – может, скатываясь по дну, запутаться в придонной растительности.

Примерный вес – 200-300 г, обязательно поводок длиной 1-1,5 метра. Он немного тоньше основного шнура – например, 0,45 мм.

Второй вариант – донка, устанавливаемая с буем. К пустой пятилитровой пластиковой бутылке привязываем отрезок лески 0,6 мм.

Длина нужна немного превышающая глубину в месте рыбалки, на конце помещаем грузило 200-300 г.

Вяжем также поводок 0,4-0,5 мм длиной 1-1,5 метра, крючок одинарный с увеличенным цевьём.

Способ применяется при охоте в зарослях очерета, камыша, где часто прячется сом.

Сома ловят с лодки на описанные выше донки, используя квок, которым «подзывают» добычу к приманке.

Спиннинг на сома:

Усатого хищника ловят и спиннинговой снастью. Длина удилища 2,4-3, метра, тест 30-80 г. Бланк короче для рыбалки с лодки, больше размером – с берега, лучше штекерное, мощное.

Из катушек подходит мультипликатор, безынерционка, номер 5000 и более, леска 0,4 мм, ёмкость шпули 150 метров.

Для охоты на крупного сома (за 20 кг) ставят плетёнку 0,4 мм, так как она меньше растягивается и чувствительней.

Джиг:

Лучшая проводка на усатого – джиг с тяжёлой головкой и крупной силиконкой.

На пассивного хищника применяют разнесённую снасть, дроп-шот – на активного.

Из приманок подходят воблеры с большим заныриванием.

Троллинг:

При троллинге используют удилище 1,8-2,4 метра с тестом 150 г.

Катушку ставят крупную, мощную, лучше мультипликаторную, хотя подойдёт безынерционная.

Размер последней не меньше 5000, леска 0,28 мм, приманки – воблеры.

Обязательно поводок с металлической вставкой, способной выдержать нагрузку 25 кг.