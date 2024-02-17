Какие снасти выбрать для успешной ловли сома: советы опытных рыбаков

11:12 2024-02-17
Какие снасти выбрать для успешной ловли сома: советы опытных рыбаков

Сом – одна из самых известных и популярных рыб, желающих поохотиться на него среди рыболовов всегда найдется немало.

Донные снасти на сома:

Наиболее популярная – донка, леску применяем 0,5 мм и толще. Она может быть плетёнкой, монофилом. 

Крючок берем одинарный, он меньше цепляется за коряги, лучше всего с длинным цевьём.

Груз плоский, овальной формы, скользящий. Круглый не подходит – может, скатываясь по дну, запутаться в придонной растительности.

Примерный вес – 200-300 г, обязательно поводок длиной 1-1,5 метра. Он немного тоньше основного шнура – например, 0,45 мм.

Второй вариант – донка, устанавливаемая с буем. К пустой пятилитровой пластиковой бутылке привязываем отрезок лески 0,6 мм.

Длина нужна немного превышающая глубину в месте рыбалки, на конце помещаем грузило 200-300 г.

Вяжем также поводок 0,4-0,5 мм длиной 1-1,5 метра, крючок одинарный с увеличенным цевьём.

Способ применяется при охоте в зарослях очерета, камыша, где часто прячется сом.

Сома ловят с лодки на описанные выше донки, используя квок, которым «подзывают» добычу к приманке.

Спиннинг на сома:

Усатого хищника ловят и спиннинговой снастью. Длина удилища 2,4-3, метра, тест 30-80 г. Бланк короче для рыбалки с лодки, больше размером – с берега, лучше штекерное, мощное.

Из катушек подходит мультипликатор, безынерционка, номер 5000 и более, леска 0,4 мм, ёмкость шпули 150 метров.

Для охоты на крупного сома (за 20 кг) ставят плетёнку 0,4 мм, так как она меньше растягивается и чувствительней.

Джиг:

Лучшая проводка на усатого – джиг с тяжёлой головкой и крупной силиконкой.

На пассивного хищника применяют разнесённую снасть, дроп-шот – на активного.

Из приманок подходят воблеры с большим заныриванием.

Троллинг:

При троллинге используют удилище 1,8-2,4 метра с тестом 150 г.

Катушку ставят крупную, мощную, лучше мультипликаторную, хотя подойдёт безынерционная.

Размер последней не меньше 5000, леска 0,28 мм, приманки – воблеры.

Обязательно поводок с металлической вставкой, способной выдержать нагрузку 25 кг.

Марина Смирнова
11:40

Марина Смирнова

В какое время лучше ловить линя: советы бывалых рыбаков

В какое время лучше ловить линя: советы бывалых рыбаков

Рыба эта скрытная, любит только определённые участки дна, питается избирательно, даже опытному удильщику трудно ее поймать.
Марина Смирнова
11:05

Марина Смирнова

Защищаем дачные растения во время оттепели

Защищаем дачные растения во время оттепели

Перепады погоды могут привести к вымерзанию или выпреванию садовых растений.
Марина Смирнова
10:56

Марина Смирнова

Ученые хотят создать жилые дома для людей внутри астероидов

Ученые хотят создать жилые дома для людей внутри астероидов

Чтобы получить поселение площадью 57 квадратных километров, астероид должен иметь диаметр минимум 300 метров.
Марина Смирнова
10:51

Марина Смирнова

Ехидны пускают пузыри из носа, чтобы охладиться

Ехидны пускают пузыри из носа, чтобы охладиться

Ученые из Университета Кертина в Австралии выяснили, что ехидны делают резкие выдохи, чтобы снизить температуру тела.
Марина Смирнова
10:39

Марина Смирнова

Правила ловли окуня на воблер в разные сезоны года

Правила ловли окуня на воблер в разные сезоны года

Воблер — объемная твердотельная приманка, на нее ловят хищников с помощью спиннинга.
Марина Смирнова
10:34

Марина Смирнова

Как люди следили за гигиеной в Средние века: правдивые факты

Как люди следили за гигиеной в Средние века: правдивые факты

Миф о «немытой Европе» — одно из самых известных заблуждений о Средних Веках, распространенных в широких массах.
article_image 11:48

Звезда Москва слезам не верит Рязанова сообщила, что обожает роли бабушек

Раиса Рязанова призналась, что никогда не старалась выглядеть моложе своих лет, а воплощать на экране бабушек - большое удовольствие для известной актрисы.

article_image 11:44

Солист группы Винтаж Романоф пояснил причину бешеной популярности Ласкового мая

Солист группы "Винтаж" и композитор Алексей Романоф пояснил, почему группа "Ласковый май" имела такой успех.

article_image 11:30

Диетолог Дмитриева назвала самую полезную кашу на все времена

Диетолог Оксана Дмитриева утверждает, что овсянка - это самая полезная каша для детей и взрослых. Какими полезными свойствами обладает этот злак?