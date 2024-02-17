В какое время лучше ловить линя: советы бывалых рыбаков

11:40 2024-02-17
В какое время лучше ловить линя: советы бывалых рыбаков

Рыба эта скрытная, любит только определённые участки дна, питается избирательно, даже опытному удильщику трудно ее поймать.

Чаще всего линь попадается в периоды повышенной активности.

Последнее наблюдается до и по окончании икрометания (входит и посленерестовая болезнь), который начинается, когда водоём прогреется до температуры +20 °C.

Для России, её средней полосы, нерест линя происходит в мае — июле. Поэтому активный его клёв наблюдается в середине мая и ближе к середине лета.

В других областях нужно делать корректировку периодов с учётом прогрева воды до +20 °C.

Доктор Рыба?

Легенды называют линя рыбой-лекарем, потому что, как утверждалось, другие рыбы терлись о слизистого линя, чтобы залечить свои раны.

Люди также использовали слизь и кости линя, чтобы лечиться от всевозможных недугов.

Вероятно, слизь - это собственная защита линя, помогающая уберечься от болезней и сохранять рыбу «водонепроницаемой».

Не исключено, когда вы берете рыбу в руку, вы дезинфицируете свою ладонь, а это сейчас ой как актуально!

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