Советы по посадке тысячелистника птармика и уходу за ним

11:47 2024-02-17
Советы по посадке тысячелистника птармика и уходу за ним

Цветы гипсофила можно легко спутать с тысячелистником птармика, особенно, если вы цветовод-новичок.

Тысячелистник птармика хорошо приживается на клумбе после посадки и без проблем зимует. Цветет растение красиво и долго: с июля до поздней осени.

Тысячелистник птармика: посадка и уход

Вырастить тысячелистник птармика можно из семян, которые посеять нужно в марте поверхностно, без присыпки почвы. Размножить цветок можно и делением куста, и зеленым черенкованием.

К почве тысячелистник никаких требований не предъявляет, где посадили, там и будет расти. Но участок желательно подобрать без сквозняков, чтобы не было сильных ветров.

Куст у тысячелистника птармика до одного метра, маленьким не назовешь, побеги прямостоячие, в целом куст выглядит компактно. При такой высоте куста сильные порывы ветра могут сломать побеги.

Такие растения, как тысячелистник птармика, называют цветами для ленивых цветоводов. Он хорош для тех, кто приезжает на дачу по выходным. Птармика даже в жаркие дни спокойно обходится без полива.

Подкармливаем тысячелистник заодно с другими цветами на клумбе, использовать можно Фертику для цветов и Агриколу. С весны делаем подкормку аммиачной селитрой для роста.

Неприхотливые многолетники, такие, как птармика, и клумбу украсят белым облаком во время цветения до осени, и не потребуют к себе усиленного внимания. 

Впервые тысячелистник птармика был выведен в 16 веке в Европе, и особенно красив его сорт Жемчужница. 

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