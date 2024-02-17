Удивительный илистый прыгун: рыба, которую можно увидеть на дереве

11:55 2024-02-17
Удивительный илистый прыгун: рыба, которую можно увидеть на дереве

Гуляя по тропикам Африки, в Сенегале или Анголе, вы на самом деле можете увидеть рыбу, «прилипшую» к ветке дерева.

Ее здесь зовут илистым прыгуном, и у нее очень непростой, и даже принципиальный характер. Если в водоеме, где эти рыбы обитают, повышается уровень воды, илистые прыгуны зарываются в ил и плавают.

Но если вода отходит, они ползают по дну и всегда дожидаются нормализации обстановки. Чтобы маленькую «амфибию» не смыло водой во время отлива с привычного места, она запрыгивает на ветви и с помощью присосок держится даже на вертикальной поверхности.

Если рыбешку хотят съесть, ползун подпрыгивает вверх на 30 см при помощи хвоста-пружины. Тогда птицы вместо порции илистого прыгуна на обед получают порцию «леща». А лупатикам, обескуражившим противника, периодически удается бежать.

Прыгуны живут в мангровых зарослях, а также тех береговых линиях, где присутствуют мощные приливы и отливы. По факту идеальное место обитания для илистого прыгуна - это вязкая грязь на периферии водной среды и суши.

20 сантиметровая рыба нашла уникальный способ передвижения в своей специфической среде обитания. Это мощные прыжки. Хвост у илистого прыгуна подобен пружине. Животина может прыгать с помощью него, как кузнечик, на расстояния до полуметра.

Кроме этого, у илистого прыгуна на брюхе и плавниках есть присоски. Такая особенность позволяет ему карабкаться по вертикальным и наклонным поверхностям, что особенно полезно в мангровых джунглях.

Едят прыгуны что попало. Ловят в прыжках насекомых, поедают червей и личинок, грызут водоросли.

Размножаться в каше, в которой они решили существовать, занятие неудобное, поэтому самцы прыгунов роют специальные норы в грязи, в которые через свой большой рот накачивают кислород.

Получается такая воздушная камера. После этого толпа самцов уламывает самочек отложить икру именно у них в норе.

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