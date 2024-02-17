Россияне опять вышли в лидеры по покупке недвижимости в Турции

Российские граждане в январе нынешнего года приобрели в Турции 555 лотов недвижимости и опять вышли на первое место среди иностранцев по покупке жилья, уточняет национальный институт статистики этой страны.

К слову, россиянам удается сохранять свое лидерство в этом отношении в течение почти двух лет.

Кроме граждан РФ, недвижимость в Турции активно приобретали жители Ирана (208 объектов) и Украины (127 объектов). По итогам прошлого месяца иностранцы купили в республике 2061 объект, что в полтора раза меньше, чем за такой же период 2022 года.

Чаще всего квартиры покупались в Стамбуле и Анталье. Всего в этих городах за январь продано 710 и 747 лотов соответственно.

По неофициальным данным, в Турции численность россиян составляет от 300 до 500 тысяч человек. Все они, за редким исключением, - граждане России и стран СНГ. В основном они проживают в Стамбуле, Анталье, Анкаре, Денизли и Измире.