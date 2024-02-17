После каких растений лучше высаживать тыкву: советы огородников

Сажайте тыкву на открытых солнечных местах, при этом защищенных от прямых ветров.
Также тыква совсем плохо растет на тяжелых глинистых грунтах и на слишком кислых. Она предпочитает легкую рыхлую почву.
Если говорить про ее предшественников, то тыкву стоит посадить на грядках, где в прошлом году выращивались капуста, лук, картофель, морковь или свекла. То есть практически все корнеплоды.
Также тыква хорошо растет на месте, где до нее выращивались горох или фасоль.
С такими растениями у тыквы совсем мало общего. Вредители разные, да и потребность в микроэлементах тоже разная.
Значит на таком месте ваша почва после тыквы даже немного отдохнет.
А вот на одном месте тыкву сажать не рекомендуется минимум 3-4 года.
Конечно, если у вас маленькие участки, такой севооборот вряд ли возможен. Но и очень хорошего урожая вы тогда не дождетесь.
Тыква правда менее требовательна к теплу, чем огурцы. А значит может расти и в более прохладных местах.
Тыкву хорошо сажать после лука, картофеля, капусты, моркови, свеклы, гороха, фасоли
Если говорить о том после каких культур нельзя сажать тыкву на приусадебном участке, то конечно сразу на ум приходят огурцы и кабачки с патиссонами.
У всех этих растений общие вредители и болезни, поэтому вы рискуете остаться без урожая.
Тыкву лучше всего посадить на компостную яму или этим же удобрением хорошо заправить участок, отведенный для выращивания этой культуры.
Вот тогда у вас будет рекордный урожай, которым вы всегда сможете поделиться с нами (мы имеем в виду фото) в наших группах в социальных сетях.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__