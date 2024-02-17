После каких растений лучше высаживать тыкву: советы огородников

16:57 2024-02-17
После каких растений лучше высаживать тыкву: советы огородников

Приближается весна, необходимо заранее выбрать лучшую грядку для выращивания тыкв.

Сажайте тыкву на открытых солнечных местах, при этом защищенных от прямых ветров.

Также тыква совсем плохо растет на тяжелых глинистых грунтах и на слишком кислых. Она предпочитает легкую рыхлую почву.

Если говорить про ее предшественников, то тыкву стоит посадить на грядках, где в прошлом году выращивались капуста, лук, картофель, морковь или свекла. То есть практически все корнеплоды.

Также тыква хорошо растет на месте, где до нее выращивались горох или фасоль.

С такими растениями у тыквы совсем мало общего. Вредители разные, да и потребность в микроэлементах тоже разная.

Значит на таком месте ваша почва после тыквы даже немного отдохнет.

А вот на одном месте тыкву сажать не рекомендуется минимум 3-4 года.

Конечно, если у вас маленькие участки, такой севооборот вряд ли возможен. Но и очень хорошего урожая вы тогда не дождетесь.

Тыква правда менее требовательна к теплу, чем огурцы. А значит может расти и в более прохладных местах.

Тыкву хорошо сажать после лука, картофеля, капусты, моркови, свеклы, гороха, фасоли

Если говорить о том после каких культур нельзя сажать тыкву на приусадебном участке, то конечно сразу на ум приходят огурцы и кабачки с патиссонами.

У всех этих растений общие вредители и болезни, поэтому вы рискуете остаться без урожая.

Тыкву лучше всего посадить на компостную яму или этим же удобрением хорошо заправить участок, отведенный для выращивания этой культуры.

Вот тогда у вас будет рекордный урожай, которым вы всегда сможете поделиться с нами (мы имеем в виду фото) в наших группах в социальных сетях.

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