После каких растений лучше высаживать тыкву: советы огородников

Сажайте тыкву на открытых солнечных местах, при этом защищенных от прямых ветров.

Также тыква совсем плохо растет на тяжелых глинистых грунтах и на слишком кислых. Она предпочитает легкую рыхлую почву.

Если говорить про ее предшественников, то тыкву стоит посадить на грядках, где в прошлом году выращивались капуста, лук, картофель, морковь или свекла. То есть практически все корнеплоды.

Также тыква хорошо растет на месте, где до нее выращивались горох или фасоль.

С такими растениями у тыквы совсем мало общего. Вредители разные, да и потребность в микроэлементах тоже разная.

Значит на таком месте ваша почва после тыквы даже немного отдохнет.

А вот на одном месте тыкву сажать не рекомендуется минимум 3-4 года.

Конечно, если у вас маленькие участки, такой севооборот вряд ли возможен. Но и очень хорошего урожая вы тогда не дождетесь.

Тыква правда менее требовательна к теплу, чем огурцы. А значит может расти и в более прохладных местах.

Тыкву хорошо сажать после лука, картофеля, капусты, моркови, свеклы, гороха, фасоли

Если говорить о том после каких культур нельзя сажать тыкву на приусадебном участке, то конечно сразу на ум приходят огурцы и кабачки с патиссонами.

У всех этих растений общие вредители и болезни, поэтому вы рискуете остаться без урожая.

Тыкву лучше всего посадить на компостную яму или этим же удобрением хорошо заправить участок, отведенный для выращивания этой культуры.

Вот тогда у вас будет рекордный урожай, которым вы всегда сможете поделиться с нами (мы имеем в виду фото) в наших группах в социальных сетях.