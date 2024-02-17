Мужчина в Шотландии нашел кошелек, потерянный три десятка лет назад, и вернул владельцу

17:03 2024-02-17
Мужчина в Шотландии нашел кошелек, потерянный три десятка лет назад, и вернул владельцу

44-летний Фрейзер Галл обнаружил кошелек, гуляя на улице города Норт-Берик с собакой, и дал объявление в соцсети.

Необычная история приключилась в Шотландии с пропавшим бумажником. Местный житель Шотландии обнаружил портмоне, утерянное хозяином 30 лет назад, и сумел вернуть его владельцу, пишет Edinburgh Live.

44-летний Фрейзер Галл обнаружил кошелек, гуляя на улице города Норт-Берик с собакой. Мужчина открыл бумажник и удивился: в нем была старая банковская карта образца еще 1991 года!

Внутри, кроме нее, находились также бонусные карты магазинов многолетней давности, а еще - членская карта местного видеопроката.

Галл признался, что глазам не мог поверить, увидев карточки времен своего детства. По словам мужчины, это будто вернуло его в прошлое.

Шотландец решил вернуть бумажник хозяину и стал искать его в социальной сети. Буквально через несколько часов с ним связался местный житель, который приходится родственником человеку, который потерял кошелек.

Галл передал находку владельцу, и тот в знак благодарности предложил ему вместе выпить пива. 

Как и при каких обстоятельствах был утрачен кошелек, не уточняется. Как и то, как портмоне удалось сохраниться со всем содержимым после 30-ти лет нахождения на улице. 

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