В какой очередности снимать урожай помидоров: советы бывалых дачников

18:21 2024-02-17
В какой очередности снимать урожай помидоров: советы бывалых дачников

При сборе урожая не стоит забывать о таком важном моменте, как неравномерное созревание плодов.

Если собрать все помидоры одновременно, то часть из них наверняка будет зелёной и останется такой и потом.

Таким образом, огороднику необходимо соблюдать определённый порядок сбора урожая. 

Главное правило:

Сначала нужно срывать те плоды, которые располагаются в нижней части кустарника.

Дело в том, что именно эти овощи самыми первыми достигают нужной степени зрелости.

Через некоторое время нужно переходить к плодам, которые располагаются чуть выше.

В последнюю очередь надо собирать помидоры, растущие в верхней части куста.

В этом случае достаточно красными будут все томаты, и не придётся дозревать их дома.

Другие важные моменты:

Срывать помидоры желательно уже тогда, когда они покраснели.

Впрочем, есть случай, когда можно начать собирать ещё зелёные томаты.

Речь идёт о ситуации, когда урожай нужно будет долго перевозить.

Плоды, не достигшие достаточной степени зрелости, гораздо лучше справятся с транспортировкой, чем мягкие и ярко-красные томаты.

Ещё один важный нюанс связан с периодом прекращения сбора урожая.

Успеть снять все плоды необходимо до тех пор, пока температура воздуха не достигнет отметки в +7 градусов.

Похолодание до этой температуры означает остановку процесса появления спелости и зрелости у плодов.

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