Что представляет собой сервис по найму толстяков в Японии

19:06 2024-02-17
Что представляет собой сервис по найму толстяков в Японии

В Японии давно и хорошо развита индустрия найма «странных» людей, в пример можно привести службу, помогающую нанять толстяков.

В Япониии вы можете нанять друга, чтобы он пил с вами на выходных или мудрого деда, который станет вашим наставником и даст дельный совет в трудное время.

Вы даже можете нанять специального жовиального соблазнителя, который подружится с вашей особой и выяснит, насколько она вам верна.

А с недавнего времени появилась возможность нанять и толстяка на час.

Услуга называется дебукари. Ее организовал человек, который отлично шарит в толстяках — некий «Мистер Близз», создатель бренда одежды для полных Qzilla.

Однажды он в очередной раз искал моделей для своей одежды и понял, насколько это трудно — найти пухлого человека в Японии.

Люди с весом больше 100 килограммов здесь редкость, и Близзу пришла идея создать службу аренды.

На зов откликнулись в основном фанаты его бренда, которые решили подработать, так что теперь за 2000 иен (18 долларов) в час вы можете нанять такую персону.

Возможно, вам нужна модель или вы просто хотите почувствовать себя стройным на чьем-то фоне.

Но лучшее применение толстяков — это, конечно, взять их с собой просто для компании.

Потому что известно, что толстяки — самые добрые и веселые люди на свете.

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