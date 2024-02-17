Как спасти растения от крестоцветной блошки: советы опытных огородников

Как определить наличие крестоцветной блошки на капустной грядке:
Тут все просто - достаточно взглянуть на кочаны - если на листьях имеются маленькие дырочки, но при этом нет, характерных для слизней, серебристых следов, значит, это блошка.
Кроме того, в таком случае вокруг рядки будут кружить маленькие жучки, похожие на безобидных мошек.
Чем опасна крестоцветная блошка:
Самая главная проблема заключается в том, что блошки живут на грядке целыми стаями, поэтому быстро уничтожают урожай, питаясь листьями и соком растений.
Поврежденный, таким образом, капустный лист уже не сможет нормально расти и поглощать солнечную энергию, что может привести к засыханию всего кочана.
Как бороться с вредителем:
В этом деле нашими лучшими помощниками станут всецело натуральные компоненты, которые не принесут растениям никакого вреда.
Горчичный порошок:
Да, блошки не любят острое, а значит быстро покинут, обработанную горчицей, грядку.
Для приготовление рабочего раствора необходимо смешать 100 грамм порошка с 10 литрами теплой воды, а потом дать смеси настояться 24 часа.
Опрыскивания следует проводить в вечернее время суток до полного исчезновения блошек.
Красный молотый перец:
Принцип применения перца будет таким же, как в случае с горчицей, только вот концентрация раствора будет отличаться - тут следует смешать 2 столовых ложки перца с 10 литрами воды.
Ни в коем случае не увеличивайте концентрацию раствора, иначе капустные листья получат ожоги!