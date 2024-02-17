Как спасти растения от крестоцветной блошки: советы опытных огородников

19:16 2024-02-17
Как спасти растения от крестоцветной блошки: советы опытных огородников

Каждый огородник может столкнуться с такой неприятностью, как появление на грядках вредителей

Как определить наличие крестоцветной блошки на капустной грядке:

Тут все просто - достаточно взглянуть на кочаны - если на листьях имеются маленькие дырочки, но при этом нет, характерных для слизней, серебристых следов, значит, это блошка.

Кроме того, в таком случае вокруг рядки будут кружить маленькие жучки, похожие на безобидных мошек.

Чем опасна крестоцветная блошка:

Самая главная проблема заключается в том, что блошки живут на грядке целыми стаями, поэтому быстро уничтожают урожай, питаясь листьями и соком растений. 

Поврежденный, таким образом, капустный лист уже не сможет нормально расти и поглощать солнечную энергию, что может привести к засыханию всего кочана.

Как бороться с вредителем:

В этом деле нашими лучшими помощниками станут всецело натуральные компоненты, которые не принесут растениям никакого вреда.

Горчичный порошок:

Да, блошки не любят острое, а значит быстро покинут, обработанную горчицей, грядку.

Для приготовление рабочего раствора необходимо смешать 100 грамм порошка с 10 литрами теплой воды, а потом дать смеси настояться 24 часа. 

Опрыскивания следует проводить в вечернее время суток до полного исчезновения блошек.

Красный молотый перец:

Принцип применения перца будет таким же, как в случае с горчицей, только вот концентрация раствора будет отличаться - тут следует смешать 2 столовых ложки перца с 10 литрами воды. 

Ни в коем случае не увеличивайте концентрацию раствора, иначе капустные листья получат ожоги!

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