Какие хитрости надо знать для успешной летней ловли карася

Чтобы рыбалка была результативной, надо учитывать вкусовые предпочтении мирной рыбы, ее режим дня, влияние на ее поведение атмосферного давления и температуры.

Выбор места, времени и снастей:

К середине июня обычно весь карась уже успевает отнереститься. Несколько дней он болеет, после чего у него наступает активный посленерестовый жор.

В это время у карася наблюдается чуть ли не самый активный клев в году. Если выбрать нужное место и время или просто удачно попасть, то можно в заброс ловить крупного карася один за одним.

В это время обычно крупный карась всё еще держится в прибрежной зоне, так как здесь больше растительности, и соответственно больше пищи. Поэтому с рыбалкой на поплавок здесь проблем возникнуть никаких не должно.

Но что касается конца июня/начала июля, то здесь уже ситуация обстоит немного иначе. Вода уже достаточно сильно прогревается, и карасю становится просто жарко.

Тем более, к этому времени растительность успевает нарасти и в более углубленных участках водоема.

В июле уже крупного карася следует искать скорее на удаленных от берега местах, либо в постоянно затенённых участках, например под кустами или деревьями.

Карась не особо любит жару, и слишком прогретую воду, поэтому и ловить его следует в летний период скорее ранним утром, или вечером, ближе к заходу солнца.

В это время вода остывает, насыщается кислородом, и крупный карась снова направляется на мелководье за пищей.

А днем на мелководье летом в основном ловится мелкий карасик, так как крупные особи все уходят в тень, и у мелочи просто нет конкуренции.

Потому на первый план в июле выходят уже фидеры или донки, нежели поплавки.

На что ловить карася в жару:

Лето – это лучшее время для рыболовов, которые любят постоянно экспериментировать.

Ведь летом, по теплой воде, работают практически все насадки, будь то животинка, растительные насадки или различного рода тесто.

Весной аккуратная больная рыба, только оклемавшись от зимы, клюет осторожно, и исключительно на животные насадки, изредка и очень вяло на тесто с пряными ароматами.

Летом уже можно включать свою фантазию на полную и ловить на всё, что только придёт в голову.

Можно ловить на любые растительные насадки: горох, кукуруза, перловка, пшено; можно ловить на любое тесто или болтушку, замешать туда того, чего душе угодно.

Ароматизировать насадку можно любыми сладкими запахами, такими как мёд, ванилин, корица, клубника, тутти-фрутти, какао.

Так же отлично работают и пряности: кориандр, анис, укроп, чеснок.

Самая распространенная июньская ошибка новичков: они приходят половить карася сразу после нереста, не подозревая о том, что в это время рыба болеет и ей нужно дать отдохнуть пару недель.

Вторая ошибка - новички берут с собой только растительные наживки. Видимо, начитавшись летних рыболовных форумов и насмотревшись диванных советчиков, совсем забывают про червя, опарыша и мотыля.

Запомните, важно экспериментировать и брать несколько видов наживок. А иногда даже сочетать червя с кукурузой, или опарыша с червем.

Следующая ошибка новичка: слишком короткая удочка до 4 метров. На некоторых водоемах, конечно, на такую можно неплохо наловить, но на других совершенно ничего не поймать.

Дело в том, что порой рыба может стоять немного дальше от берега, буквально на 3-4 метра.

Здесь подойдет 6-7 метровое удилище или же фидерная снасть. В идеале нужно пробовать ловить в один день и на удочку и на фидер.

Помните, что груз под поплавок очень важен на карасиной рыбалке. Лучше не ставьте один крупный кусочек свинца.

Все дело в том, что карась при поклевке часто приподымает приманку, и почувствовав противовес, бросает наживку.

Лучше всего делать скользящий грузик, который крепится на леске между двумя стопорками.

Следующая ошибка: слишком много прикормки. Новички, придя на водоем, закидывают сразу килограмм прикормки на точку, в итоге рыба кушает вдоволь и не обращает внимания на наживку.

Цель прикормки - приманить, но не как не накормить. Также в жару не нужно ловить днем, делайте это утром или вечером, когда нет знойной жары.

Неправильно подобрана глубина также может стать причиной безклевья.

Если не клюет со дна, уменьшите немного глубину, возможно, ваша насадка ложится в ил и ее не видно.

И помните, грубая снасть, также не нравится карасю, она выглядит подозрительно, и шанс поймать крупную рыбу уменьшается.