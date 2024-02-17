Удобрения для груши, чтобы плоды получались сладкими и вкусными

21:57 2024-02-17
Удобрения для груши, чтобы плоды получались сладкими и вкусными

Для нормального развития и плодоношения грушу необходимо поддерживать правильными подкормками.

Уже при посадке землю, которую засыпают в посадочную яму, смешивают с органикой: перепревшим навозом, компостом, торфом.

Весной очень важно внесение азотистых удобрений. Азот способствует росту различных тканей дерева, особенно в период активной вегетации.

Наиболее продуктивны аммонийные соединения азота, которые не так легко вымываются из почвы, как нитратные. Одним из эффективных азотистых удобрений является аммофоска.

Азотистые удобрения рекомендуется использовать до середины июня. Позднее растения начинают готовиться к зиме, и активный рост им не нужен. Усвоению азота способствует калий. Поэтому необходимо внесение и калийных удобрений.

Среди калийных удобрений чаще всего используют сульфат калия. Одновременно с азотистыми и калийными удобрениями груше необходим фосфор. Фосфор ускоряет вызревание побегов.

Корневая система груши достаточно глубокая, поэтому внесение минеральных удобрений россыпью в приствольный круг, даже с последующей перекопкой, мало эффективно.

Специалисты рекомендуют: по краю кроны в приствольном круге на глубину порядка 30 см надо делать неширокие скважины.

Их можно прорыть колом, узким буром или коловоротом. Такие скважины делают на расстоянии 0,5 – 1 м друг от друга. В них заливают подготовленный раствор азотистых, калийных и фосфорных удобрений.

Количества сухих удобрений, необходимых ля приготовления 10 литров раствора, обычно указаны на упаковках.

Оптимальное соотношение сухих удобрений 3: 1: 4 (азот – фосфор – калий). Некоторые садоводы изначально во время посадки грушевого дерева вставляют в яму неширокие трубки, верхние концы которых находятся над землей.

Эти трубки служат для залива растворов удобрений при последующих подкормках груши.

На кислых почвах груша испытывает большую нужду в кальции. Почву под грушей обязательно известкуют: груша предпочитает почвы нейтральные. Недостаток кальция можно восполнять, кроме известкования, золой.

В золе, кроме кальция, содержится много калия, фосфора, магния в легко усвояемой форме и в соотношениях благоприятном для растений.

В то же время известно, что большое количество кальция подавляет усвоение растениями магния и калия. Подкармливать грушу золой лучше во второй половине лета и осенью.

Для груши золы достаточно на 1 кв.м. 3-4 стакана. Рассыпать золу нужно по увлажненной почве или сразу после внесения золы требуется полив.

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