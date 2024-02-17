Жуткий туман в Лондоне, который унес тысячи жизней

22:09 2024-02-17
Жуткий туман в Лондоне, который унес тысячи жизней

Зима выдалась лютой, люди вовсю топили печи углем, из труб над домами и заводами тянулись темные, маслянистые струйки дыма, над городом поднималась непроглядная завеса.

Лондон частенько накрывало смогом, поэтому сначала никто не придал особого значения такой погоде.

Туман рассеялся только через четыре дня. За это время в городе заболело около ста тысяч и погибло более четырех тысяч человек.

Это были младенцы, старики и люди с респираторными заболеваниями, которые умерли от удушья из-за повышенного содержания в лондонском воздухе диоксида серы.

Это назвали Великим смогом — самым сильным загрязнением атмосферы за всю историю Великобритании, из-за которого в конечном итоге были полностью изменены законы об экологии на территориях промышленных гигантов страны.

Туман, состоящий из крошечных частиц серной кислоты и других ядовитых веществ, стал причиной смерти тысяч горожан. Вдыхать его было смертельно опасно. Мгновенные последствия включали в себя приступы острого бронхита, пневмонию и проблемы с сердцем.

Лондонский туман 5 декабря 1952 года был желто-черного цвета. Он плотным одеялом покрыл все доступные поверхности, пачкал одежду и лица. Тротуары сделались грязными и скользкими.

Ученые из Китая выяснили, что причиной ядовитости тумана стало сжигание угля в огромных количествах.

Зима этого года выдалась холодная, и уголь служил единственным способом обогрева домов.

Но сжигание угля — «грязное занятие», в результате в атмосферу выбрасывается слишком много загрязненного воздуха, особенно в отсутствии воздухоочистительных установок.

В результате сжигания угля выделяется микс из нитрогена и диоксида серы, который превращается в серную кислоту.

Движение вслепую

Туман был настолько плотным, что люди не видели ничего на расстоянии буквально вытянутой руки — видимость ограничивалась метром. Люди натыкались друг на друга, автомобили перемещались вслепую, и перейти дорогу было невозможно.

Те же, кто рискнули это сделать, так и не смогли подняться на ноги.

Не больше повезло водителям за рулем: им не удавалось разглядеть ни дорожных знаков, ни сигналов светофоров, ни пешеходов, которым нужно было на другую сторону дороги.

Власти приняли единственно возможное в этой ситуации решение — они остановили поезда, корабли и всякое движение в городе. Водители бросали свои машины и добирались домой пешком.

Единственное, что работало почти бесперебойно — метро.

Но самое жуткое было не в этом. Так как автомобили остановились, вынуждены были прекратить свою работу и «срочные» службы, включая «скорую помощь».

Люди были отравлены туманом, но их не могли госпитализировать. С той же проблемой столкнулись и пожарные: они едва могли добраться до мест возгорания, хотя у них были специальные маски, чтобы избежать вдыхания ядовитого воздуха.

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