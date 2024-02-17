Жуткий туман в Лондоне, который унес тысячи жизней

Лондон частенько накрывало смогом, поэтому сначала никто не придал особого значения такой погоде.

Туман рассеялся только через четыре дня. За это время в городе заболело около ста тысяч и погибло более четырех тысяч человек.

Это были младенцы, старики и люди с респираторными заболеваниями, которые умерли от удушья из-за повышенного содержания в лондонском воздухе диоксида серы.

Это назвали Великим смогом — самым сильным загрязнением атмосферы за всю историю Великобритании, из-за которого в конечном итоге были полностью изменены законы об экологии на территориях промышленных гигантов страны.

Туман, состоящий из крошечных частиц серной кислоты и других ядовитых веществ, стал причиной смерти тысяч горожан. Вдыхать его было смертельно опасно. Мгновенные последствия включали в себя приступы острого бронхита, пневмонию и проблемы с сердцем.

Лондонский туман 5 декабря 1952 года был желто-черного цвета. Он плотным одеялом покрыл все доступные поверхности, пачкал одежду и лица. Тротуары сделались грязными и скользкими.

Ученые из Китая выяснили, что причиной ядовитости тумана стало сжигание угля в огромных количествах.

Зима этого года выдалась холодная, и уголь служил единственным способом обогрева домов.

Но сжигание угля — «грязное занятие», в результате в атмосферу выбрасывается слишком много загрязненного воздуха, особенно в отсутствии воздухоочистительных установок.

В результате сжигания угля выделяется микс из нитрогена и диоксида серы, который превращается в серную кислоту.

Движение вслепую

Туман был настолько плотным, что люди не видели ничего на расстоянии буквально вытянутой руки — видимость ограничивалась метром. Люди натыкались друг на друга, автомобили перемещались вслепую, и перейти дорогу было невозможно.

Те же, кто рискнули это сделать, так и не смогли подняться на ноги.

Не больше повезло водителям за рулем: им не удавалось разглядеть ни дорожных знаков, ни сигналов светофоров, ни пешеходов, которым нужно было на другую сторону дороги.

Власти приняли единственно возможное в этой ситуации решение — они остановили поезда, корабли и всякое движение в городе. Водители бросали свои машины и добирались домой пешком.

Единственное, что работало почти бесперебойно — метро.

Но самое жуткое было не в этом. Так как автомобили остановились, вынуждены были прекратить свою работу и «срочные» службы, включая «скорую помощь».

Люди были отравлены туманом, но их не могли госпитализировать. С той же проблемой столкнулись и пожарные: они едва могли добраться до мест возгорания, хотя у них были специальные маски, чтобы избежать вдыхания ядовитого воздуха.