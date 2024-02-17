Курение лишает человека многих воспоминаний

Табак снижает когнитивные способности в целом и ухудшает умственную гибкость.
Сигаретный дым увеличивает атрофию мозга: то есть количество мозгового вещества уменьшается и оно постепенно теряет свои свойства.
В результате кровообращение ухудшается и мозг лишается кислорода. Все эти факторы повышают риски развитие деменции.
Можно ли восстановить функции мозга, если отказаться от сигарет?
В первое время когнитивные способности продолжат снижаться, но спустя 10 лет память может вернуться к своему первичному состоянию — как будто вы никогда и не курили.
Правда, и здесь нужны специальные тренировки: например, изучение нового иностранного языка или заучивание стихотворений.
По статистике лишь 4-7 процентам курильщиков удается бросить сигареты самостоятельно — другим нужна поддержка и помощь.
Как меняется состояние человека, когда он бросает курить?
- Через 20 минут после последней сигареты у него замедляется пульс;
- За 12 часов содержание угарного газа в крови нормализуется;
- За 12 недель улучшается кровообращение и работа легких;
- За 9 месяцев постепенно пропадает кашель и одышка;
- В течение 10 лет риск развития рака легких уменьшается примерно в два раза.
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