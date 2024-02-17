Курение лишает человека многих воспоминаний

Табак снижает когнитивные способности в целом и ухудшает умственную гибкость.

Сигаретный дым увеличивает атрофию мозга: то есть количество мозгового вещества уменьшается и оно постепенно теряет свои свойства.

В результате кровообращение ухудшается и мозг лишается кислорода. Все эти факторы повышают риски развитие деменции.

Можно ли восстановить функции мозга, если отказаться от сигарет?

В первое время когнитивные способности продолжат снижаться, но спустя 10 лет память может вернуться к своему первичному состоянию — как будто вы никогда и не курили.

Правда, и здесь нужны специальные тренировки: например, изучение нового иностранного языка или заучивание стихотворений.

По статистике лишь 4-7 процентам курильщиков удается бросить сигареты самостоятельно — другим нужна поддержка и помощь.

Как меняется состояние человека, когда он бросает курить?