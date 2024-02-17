Брусничный сок снижает воспалительный процесс и помогает при гипертонии

Новое исследование показало, что менее известный и относительно необычный сок в большинстве регионов мира, полученный из ягоды под названием брусника, также может быть очень полезным.

Люди могут пить его, если страдают от высокого кровяного давления, вызванного воспалением.

Брусника напоминает клюкву, это ягоды, растущие в более холодном северном климате Северной Америки, Европы и Азии.

Потребление этих ягод в качестве сока было распространено во многих древних культурах, сейчас напитки с содержанием этого ягодного сока можно купить только в некоторых регионах Европы.

По результатам исследования, проведенного в университете Хельсинки и подробно описанного в докторской диссертации Анне Кивимяки, употребление сока брусники холодного отжима в течение нескольких месяцев может улучшить нарушенную функцию кровеносных сосудов и значительно снизить высокое кровяное давление у людей, страдающих гипертонией.

В исследовании участвовали лабораторные грызуны, генетически страдающие гипертонией. Животным давали сок брусники, черной смородины или клюквенный сок в течении 8-10 недель. Преимущества были отмечены у особей, которые пили сок брусники и в разбавленном виде, и высокой концентрации.

По словам исследователя, сок останавливает экспрессию генов, связанных с уровнем воспаления в кровеносных сосудах, что может вызвать сужение и привести к повышению кровяного давления.

Также возможно, что полифенолы в соке брусники могут положительно влиять и на центральный регулятор кровяного давления под названием ренин-ангиотензиновая система.

Кивимяки указывает, что для изучения потенциальной пользы для здоровья брусники, необходимы дополнительные исследования с участием людей.

Кроме того, люди, страдающие от высокого кровяного давления, должны обязательно продолжать принимать лекарства, поскольку это серьезное заболевание и потенциальная защита диетического соединения не может заменить медицинское лечение.