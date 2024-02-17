Перец чили предупреждает сердечный приступ

22:54 2024-02-17
Перец чили предупреждает сердечный приступ

Итальянские ученые обнаружили, что регулярное употребление перца снижает риск смерти от болезней сердца и инсульта.

В проведенном исследовании в Италии, где чили является распространенным ингредиентом многих блюд, сравнивался риск смерти в большой группе людей, исходя из его употребления.

В исследовании использовались данные около 25 000 жителей региона Молизе на юге Италии.

Состояние здоровья участников и привычки питания контролировались в течение восьми лет. Исследователи обнаружили, что риск умереть от сердечного приступа был на 40% ниже у тех, кто ел жгучий перец по крайней мере, четыре раза в неделю.

Смерть от инсульта была ниже более, чем в два раза, согласно результатам, опубликованным в журнале Американского колледжа кардиологов.

Интересным фактом является то, что защита от риска смертности не зависела от типа питания людей, отметил ведущий автор исследования Мариалаура Боначчо, эпидемиолог из Средиземноморского неврологического института (Нейромед).

По ее словам, хотя одни люди могут соблюдать здоровую средиземноморскую диету, а другие питаются менее здоровыми блюдами, однако для всех перец чили стал продуктом с защитным эффектом.

Профессор Инсубрийского университета в Варезе Лиция Яковьелло объяснила, что полезные свойства чили были переданы через итальянскую культуру питания.

Различные виды перцев, хотя и потребляются по-разному во всем мире, могут оказывать защитное действие на наше здоровье.

Сейчас ученые планируют исследовать биохимические механизмы, которые делают чили полезным для нашего здоровья, выяснив причинно-следственную связь между потреблением перца и его пользой для здоровья, а также каким должно быть количество употребляемого перца, чтобы он дал такой эффект.

Также считается, что положительный эффект потребления чили, наблюдаемый в исследовании, может быть объяснен тем, как перец используется в общем питании.

Скажем, наряду с ним, жители региона использовали много трав и специй, больше свежих продуктов, включая овощи, которые возымели свое воздействие на здоровье и риски.

Как бы там ни было, перец чили может быть вкусным и полезным дополнением к нашим рецептам и блюдам, считают диетологи.

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