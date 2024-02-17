Какие меры принять, чтобы уберечь клубнику от паразитов ранней весной

Земляничный долгоносик представляет собой мелкого серовато-черного жука, у которого выделяется длинный хоботок.

Личинки этого насекомого имеют белый цвет и размер около 4 мм в длину. Их отличительной чертой считается желтая головка и отсутствие ног.

Зимуют эти жуки под остатками растительности и комочками почвы. Как только температура воздуха весной поднимается выше 10 градусов они выходят из своих укрытий и питаются молодыми листьями, а затем и цветоносами с бутонами.

Самки долгоносиков откладывают яйца прямо внутри бутонов. Затем они подгрызают цветоножку и бутон повисает и опадает.

Личинки окукливаются прямо внутри увядшего бутона. В середине лета появляется новое поколение жуков, которое через некоторое время уже уходит на зимовку.

Весной для профилактики и отпугивания этих вредителей нужно приготовить специальный настой, который поможет защитить ваш урожай. Причем его готовят исключительно из народных средств и никакой химии.

Приготовления настоя:

Для того чтобы приготовить этот настой нам понадобится полынь, бархатцы и чеснок.

Сначала берем 150 г полыни и заливаем на 2 часа крутым кипятком.

Лучше всего использовать высушенную полынь, но если ее нет, тогда подойдет и свежая. Но обязательно она должна быть горькой.

Отдельно замачиваем в холодной воде 200 г сухих бархатцев. Главное чтобы жидкость полностью покрывала растения. Если нет высушенных, тогда нарвите свежих, но массу увеличьте в два раза. Также следует 200 г чеснока пропустить через мясорубку.

На следующем этапе приготовления смешиваем все наши ингредиенты и процеживаем.

Растительные остатки отжимаем досуха. Получившийся настой разбавляем теплой водой и доводим общий объем до 10 л.

После этого наш настой готов и его можно использовать для обработки клубники от вредителей.