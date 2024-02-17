Какие меры принять, чтобы уберечь клубнику от паразитов ранней весной

23:26 2024-02-17
Какие меры принять, чтобы уберечь клубнику от паразитов ранней весной

Весна уже на подходе, когда распустятся кустики клубники, нужно пристально следить за растениями.

Земляничный долгоносик представляет собой мелкого серовато-черного жука, у которого выделяется длинный хоботок.

Личинки этого насекомого имеют белый цвет и размер около 4 мм в длину. Их отличительной чертой считается желтая головка и отсутствие ног.

Зимуют эти жуки под остатками растительности и комочками почвы. Как только температура воздуха весной поднимается выше 10 градусов они выходят из своих укрытий и питаются молодыми листьями, а затем и цветоносами с бутонами.

Самки долгоносиков откладывают яйца прямо внутри бутонов. Затем они подгрызают цветоножку и бутон повисает и опадает.

Личинки окукливаются прямо внутри увядшего бутона. В середине лета появляется новое поколение жуков, которое через некоторое время уже уходит на зимовку. 

Весной для профилактики и отпугивания этих вредителей нужно приготовить специальный настой, который поможет защитить ваш урожай. Причем его готовят исключительно из народных средств и никакой химии.

Приготовления настоя:

Для того чтобы приготовить этот настой нам понадобится полынь, бархатцы и чеснок.

Сначала берем 150 г полыни и заливаем на 2 часа крутым кипятком.

Лучше всего использовать высушенную полынь, но если ее нет, тогда подойдет и свежая. Но обязательно она должна быть горькой.

Отдельно замачиваем в холодной воде 200 г сухих бархатцев. Главное чтобы жидкость полностью покрывала растения. Если нет высушенных, тогда нарвите свежих, но массу увеличьте в два раза. Также следует 200 г чеснока пропустить через мясорубку.

На следующем этапе приготовления смешиваем все наши ингредиенты и процеживаем.

Растительные остатки отжимаем досуха. Получившийся настой разбавляем теплой водой и доводим общий объем до 10 л.

После этого наш настой готов и его можно использовать для обработки клубники от вредителей. 

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
23:34

Марина Смирнова

Как заставить огурцы плодоносить до заморозков

Как заставить огурцы плодоносить до заморозков

Продлить плодоношение огурцов до поздней осени вполне реально, ведь у этой тропической лианы довольно долгий период жизни.
Марина Смирнова
23:07

Марина Смирнова

Выращиваем крепкую рассаду перцев: советы бывалых дачников

Выращиваем крепкую рассаду перцев: советы бывалых дачников

Перец, который созревает в среднем за 15-18 недель, на рассаду высевают в ранние сроки.
Марина Смирнова
22:54

Марина Смирнова

Перец чили предупреждает сердечный приступ

Перец чили предупреждает сердечный приступ

Итальянские ученые обнаружили, что регулярное употребление перца снижает риск смерти от болезней сердца и инсульта.
Марина Смирнова
22:30

Марина Смирнова

Брусничный сок снижает воспалительный процесс и помогает при гипертонии

Брусничный сок снижает воспалительный процесс и помогает при гипертонии

Свежие соки, которые производят из ягодных культур, невероятно полезны для здоровья, в том числе и сок брусники.
Марина Смирнова
22:26

Марина Смирнова

Курение лишает человека многих воспоминаний

Курение лишает человека многих воспоминаний

Ученые уверены: курильщики хуже запоминают информацию и медленнее решают трудные задачи по сравнению с некурящими.
Марина Смирнова
22:09

Марина Смирнова

Жуткий туман в Лондоне, который унес тысячи жизней

Жуткий туман в Лондоне, который унес тысячи жизней

Зима выдалась лютой, люди вовсю топили печи углем, из труб над домами и заводами тянулись темные, маслянистые струйки дыма, над городом поднималась непроглядная завеса.
article_image 18:30

Лоза возмущен постоянным вниманием к покинувшим Россию знаменитостям и призвал перестать без конца пиарить артистов, которые отправились за рубеж

Юрий Лоза признался, что получил массу звонков с просьбой дать комментарии по поводу отъезда Аллы Пугачевой из страны.

article_image 18:28

Никас Сафронов уверен, что исполнитель Александр Градский мог бы еще жить, если бы ни одно обстоятельство

Никас Сафронов на протяжении многих лет был другом певца Александра Градского. Художник часто вспоминает близкого ему человека.

article_image 14:31

Хирург Паршутина сообщила о неочевидных признаках тромбоза

Боль в животе и общее недомогание — признаки тромбоза вен внутренних органов, о чем сообщила хирург Александра Паршутина.