Как заставить огурцы плодоносить до заморозков

23:34 2024-02-17
Как заставить огурцы плодоносить до заморозков

Продлить плодоношение огурцов до поздней осени вполне реально, ведь у этой тропической лианы довольно долгий период жизни.

Можно применять химические препараты, а можно использовать народные рецепты с проверенной эффективностью. Предлагаем вашему вниманию 2 надежных варианта.

Заварите в 1 л воды 200 г луковой шелухи, дайте настояться в течение 0,5-1 часа. Полученный настой разведите в 20 л холодной воды, полейте им огуречник из расчета 0,5 л на 1 растение.

Оставшийся настой процедите и используйте для опрыскивания листьев. Такая луковая обработка обеспечит надежную защиту растений от болезней и вредителей.

Если ваш участок находится вблизи леса, соберите 300 г сосновых веток, заварите в 1 л воды, оставьте на 0,5 часа. Затем разведите в 20 л холодной воды, полейте почву из расчета 0,5 л на 1 растение.

Приготовленным раствором можно также провести дополнительную обработку по листу.

К концу лета, как правило, корни огуречных лиан слабее реагируют на корневые подкормки.

Поэтому проведите листовую обработку, добавив к 10 л разведенного отвара из луковой шелухи либо сосновых веток 1 ст. л. любого комплексного удобрения.

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