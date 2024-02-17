Как заставить огурцы плодоносить до заморозков

Можно применять химические препараты, а можно использовать народные рецепты с проверенной эффективностью. Предлагаем вашему вниманию 2 надежных варианта.

Заварите в 1 л воды 200 г луковой шелухи, дайте настояться в течение 0,5-1 часа. Полученный настой разведите в 20 л холодной воды, полейте им огуречник из расчета 0,5 л на 1 растение.

Оставшийся настой процедите и используйте для опрыскивания листьев. Такая луковая обработка обеспечит надежную защиту растений от болезней и вредителей.

Если ваш участок находится вблизи леса, соберите 300 г сосновых веток, заварите в 1 л воды, оставьте на 0,5 часа. Затем разведите в 20 л холодной воды, полейте почву из расчета 0,5 л на 1 растение.

Приготовленным раствором можно также провести дополнительную обработку по листу.

К концу лета, как правило, корни огуречных лиан слабее реагируют на корневые подкормки.

Поэтому проведите листовую обработку, добавив к 10 л разведенного отвара из луковой шелухи либо сосновых веток 1 ст. л. любого комплексного удобрения.