Водяная оса, укус которой опасен для жизни

23:38 2024-02-17
Водяная оса, укус которой опасен для жизни

Насекомое обитает в водоемах и заводить с ним близкое знакомство дачники не рекомендуют.

Ощущения от укуса можно сравнить с разрядом током. Он сильный и болезненный, как укус осы.

Народное прозвище этого клопа - водяная оса. Прозван так не за внешнюю схожесть, за схожий эффект укуса.

По-научному насекомое называется - гладыш. Он населяет не только реки и озёра, но также лужи и резервуары с водой, очень не прихотлив.

Имеет маленькое жало, способное проткнуть кожу человека. Болевые ощущения вызывает фермент, который клоп впрыскивает под кожу.

После укуса место немного опухает - эффект, тот же, что и от обычной осы.

Последствия может повлечь только аллергическая реакция. В случае её симптомов немедленно обратитесь в больницу, потому что возможны серьезные осложнения.

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