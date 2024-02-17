Водяная оса, укус которой опасен для жизни

Ощущения от укуса можно сравнить с разрядом током. Он сильный и болезненный, как укус осы.
Народное прозвище этого клопа - водяная оса. Прозван так не за внешнюю схожесть, за схожий эффект укуса.
По-научному насекомое называется - гладыш. Он населяет не только реки и озёра, но также лужи и резервуары с водой, очень не прихотлив.
Имеет маленькое жало, способное проткнуть кожу человека. Болевые ощущения вызывает фермент, который клоп впрыскивает под кожу.
После укуса место немного опухает - эффект, тот же, что и от обычной осы.
Последствия может повлечь только аллергическая реакция. В случае её симптомов немедленно обратитесь в больницу, потому что возможны серьезные осложнения.
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