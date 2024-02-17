Что нежелательно есть во время простуды

23:46 2024-02-17
Что нежелательно есть во время простуды

В этот период не стоит употреблять продукты, которые способны тормозить процесс выздоровления.

Иммунолог Елена Парецкая рассказала, какие именно продукты следует исключить во время простуды.

В первую очередь, как отметила медик, необходимо отказаться от алкоголя. Она напомнила, что существует миф о том, что горячее вино или водка с перцем улучшают состояние. Но это не так.

Такие продукты только повреждают иммунные клетки, провоцируют мигрень и приводят к обезвоживанию. 

Фастфуд и любую плотную пищу тоже придется убрать. Такая пища будет перегружать и без того ослабленный организм.

Если беспокоит кашель, то придется убрать из рациона орехи. Надо учитывать, что они крайне аллергенные и на фоне воспалительного процесса может быть приступ.

Газировка и пакетированные соки содержат много сахара, а значит, что такие напитки не только подорвут иммунитет, но и могут привести к лишним килограммам. 

Во время простуды действительно надо пить много жидкости, но предпочтение лучше отдавать чистой воде.

Что касается еды, которая рекомендована в таком состоянии, то речь идет про супы, каши, бульоны с сухариками и курицей. 

«В жидком виде пище проще расщепляться и усваиваться, поддерживая силы и пополняя запас белков для синтеза защитных антител», - цитирует медика «Доктор Питер».

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
01:29

Храмова Оксана

Пионерский автобус, который был символом летних каникул у советских школьников

Пионерский автобус, который был символом летних каникул у советских школьников

Предвестником летней поры советская детвора считала ЛАЗ, который выпускался Львовским Автобусным Заводом.
Марина Смирнова
00:48

Марина Смирнова

Признаки развития аутизма у ребенка: мнение специалистов

Признаки развития аутизма у ребенка: мнение специалистов

Рассмотрим, что представляет собой аутизм и по каким симптомам можно опознать это расстройство.
Марина Смирнова
00:42

Марина Смирнова

Подсолнух на даче: полезные свойства и правила ухода

Подсолнух на даче: полезные свойства и правила ухода

Огородники рассказали об особенностях разведения подсолнечника и его полезных свойствах
Марина Смирнова
00:35

Марина Смирнова

Собираем плоды томатов правильно: советы дачников

Собираем плоды томатов правильно: советы дачников

Помидор растет в среднем около 6 недель, после чего начинает спеть, это зеленая стадия созревания.
Марина Смирнова
23:55

Марина Смирнова

Эффективные способы устранения морковной мухи на даче

Эффективные способы устранения морковной мухи на даче

Сначала личинки подгрызают корни и корнеплоды в мае-июне, затем — в июле-августе, муха может добраться и до хранилища.
Марина Смирнова
23:38

Марина Смирнова

Водяная оса, укус которой опасен для жизни

Водяная оса, укус которой опасен для жизни

Насекомое обитает в водоемах и заводить с ним близкое знакомство дачники не рекомендуют.
article_image 18:30

Лоза возмущен постоянным вниманием к покинувшим Россию знаменитостям и призвал перестать без конца пиарить артистов, которые отправились за рубеж

Юрий Лоза признался, что получил массу звонков с просьбой дать комментарии по поводу отъезда Аллы Пугачевой из страны.

article_image 18:28

Никас Сафронов уверен, что исполнитель Александр Градский мог бы еще жить, если бы ни одно обстоятельство

Никас Сафронов на протяжении многих лет был другом певца Александра Градского. Художник часто вспоминает близкого ему человека.

article_image 14:31

Хирург Паршутина сообщила о неочевидных признаках тромбоза

Боль в животе и общее недомогание — признаки тромбоза вен внутренних органов, о чем сообщила хирург Александра Паршутина.