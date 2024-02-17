Что нежелательно есть во время простуды

Иммунолог Елена Парецкая рассказала, какие именно продукты следует исключить во время простуды.

В первую очередь, как отметила медик, необходимо отказаться от алкоголя. Она напомнила, что существует миф о том, что горячее вино или водка с перцем улучшают состояние. Но это не так.

Такие продукты только повреждают иммунные клетки, провоцируют мигрень и приводят к обезвоживанию.

Фастфуд и любую плотную пищу тоже придется убрать. Такая пища будет перегружать и без того ослабленный организм.

Если беспокоит кашель, то придется убрать из рациона орехи. Надо учитывать, что они крайне аллергенные и на фоне воспалительного процесса может быть приступ.

Газировка и пакетированные соки содержат много сахара, а значит, что такие напитки не только подорвут иммунитет, но и могут привести к лишним килограммам.

Во время простуды действительно надо пить много жидкости, но предпочтение лучше отдавать чистой воде.

Что касается еды, которая рекомендована в таком состоянии, то речь идет про супы, каши, бульоны с сухариками и курицей.

«В жидком виде пище проще расщепляться и усваиваться, поддерживая силы и пополняя запас белков для синтеза защитных антител», - цитирует медика «Доктор Питер».