Собираем плоды томатов правильно: советы дачников

Томаты плавно переходят к следующей стадии - молочной спелости, когда идет постепенное созревание. Сбор урожая еще нежелателен, поскольку помидоры пока не добрали необходимое количество питательных веществ, что также отразится и на вкусовых качествах.

Следующий этап - бланжевая спелость, одна из стадий технической спелости. Плоды приобретают легкий бурый оттенок, увеличивается содержание витаминов и сахаров, вкус становится более ярким. В этот период, при необходимости, допустим сбор урожая. Дозаривание займет еще около 2-2,5 недель.

Наиболее подходящим периодом для снятия томатов является стадия розовой спелости. Именно на этом этапе плоды содержат максимальное количество питательных веществ, вкусовые качества соответствуют описанию сорта.

Снятие плодов снижает риск поражения различными заболеваниями, дает возможность лучше развиваться и вызревать оставшимся на кусте экземплярам. В течение 4-5 дней они приобретут свой окончательный вид.

При наступлении стадии полного созревания плоды еще на кусте приобретают окраску, максимально приближенную к заявленной. На этой стадии содержание сахаров в плодах постепенно снижается, увеличивается количество кислот.

Чем дольше полностью вызревшие плоды остаются на растениях, тем ниже становится их биохимический состав. Помимо этого они начинают трескаться и становятся источником проникновения различных инфекций.

Для лучшего дозаривания плоды томатов выкладывайте в один слой. Чтобы немного затормозить скорость созревания - снижайте температуру до +10-12С, чтобы ускорить процесс - выдерживайте температурный режим около +15С.

Добавление нескольких спелых экземпляров в ящик способно ускорить время ожидания. Можно также проводить обработку сорванных плодов этиленом.