Подсолнух на даче: полезные свойства и правила ухода

Перед посадкой нужно провести откалибровку и протравливание семян специальным средством или чесночным настоем с луковой шелухой. Для его приготовления берут 100 г чеснока, пропускают через мясорубку, потом добавляют луковую шелуху и заливают 2 л крутого кипятка.

Смесь надо настоять в течение суток, затем процедить и оставить в ней семена подсолнечника на ночь накануне посадки. С помощью такой обработки можно отпугнуть на первое время грызунов и других любителей полакомиться семечками.

Сеять семена надо сразу в открытый грунт, который должен прогреться до 8–12°C, оптимальная температура воздуха для посева – 20–25°C, как правило лучшее время для посадки – апрель или май. Необходимо сделать неглубокие борозды, увлажнить их, а потом заделать по 2–3 семечки в каждую лунку на глубину 5–8 см.

Расстояние между крупными и высокорослыми подсолнухами должно составлять 70–90 см, а для среднерослых – 50 см. Чем свободнее будут расти подсолнухи, тем крупнее вырастут семечки.

В семечках подсолнечника содержатся следующие вещества:

Каротин нейтрализует вредное воздействие свободных радикалов, тем самым укрепляя иммунитет организма.

Бетаин активизирует липидный обмен, способствует нормализации кислотности желудка и выработке энергии, а также препятствует отложению жиров и улучшает работу пищеварительной системы.

Холин пособствует снижению количества холестерина, усвоению жиров, стимуляции работы сердца, укреплению ЦНС и замедлению старения.

Смолы обладают бактериостатическим, антибактериальным, противоглистным и вяжущим эффектом.

Жирные масла участвуют в восстановительных процессах тканей, способствуют устранению очагов воспаления, ускорению заживлению ран и обеспечению защиты организма от действия канцерогенов.