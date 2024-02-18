Пионерский автобус, который был символом летних каникул у советских школьников

Именно этот автобус увозил ребят в пионерские лагеря. Сезон открывался в конце мая/начале июня. Группы специальных школьных автобусов ехали под присмотром машин ГАИ, которые сопровождали детей в начале и конце колонны.

В таком кортеже дети отбывали на отдых. Часть из них уезжала всего на одну смену, другие везунчики оставались в лагере все три смены. Хотя не все ребята считали, что им "повезло", отправляясь на все лето в "ссылку".

Чтобы доставить детей по назначению, задействовали все автобусы с автобаз, однако чаще всего для этих задач использовали ЛАЗ-699 "Турист-2". Это слегка увеличенный в длину автобус ЛАЗ-697.

Кроме того, в 699-й версии были дополнительные окна и дверь в задней части автобуса, также здесь была централизованная вентиляционная система.

Производство ЛАЗ-699Р начали в 1979 году, это была самая массовая серия "Турист-2". Примерно за 25 лет на заводе во Львове выпустили свыше 35 000 подобных автобусов.

Между прочим, в 1980 году Львовский Автобусный Завод называли самым крупным в мире производителем автобусов. Здесь трудились почти 8000 граждан, в лучшие годы благодаря их стараниям выпускались по 15 000 автобусов в год.