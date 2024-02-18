Пионерский автобус, который был символом летних каникул у советских школьников

01:29 2024-02-18
Пионерский автобус, который был символом летних каникул у советских школьников

Предвестником летней поры советская детвора считала ЛАЗ, который выпускался Львовским Автобусным Заводом.

Именно этот автобус увозил ребят в пионерские лагеря. Сезон открывался в конце мая/начале июня. Группы специальных школьных автобусов ехали под присмотром машин ГАИ, которые сопровождали детей в начале и конце колонны.

В таком кортеже дети отбывали на отдых. Часть из них уезжала всего на одну смену, другие везунчики оставались в лагере все три смены. Хотя не все ребята считали, что им "повезло", отправляясь на все лето в "ссылку".

Чтобы доставить детей по назначению, задействовали все автобусы с автобаз, однако чаще всего для этих задач использовали ЛАЗ-699 "Турист-2". Это слегка увеличенный в длину автобус ЛАЗ-697.

Кроме того, в 699-й версии были дополнительные окна и дверь в задней части автобуса, также здесь была централизованная вентиляционная система.

Производство ЛАЗ-699Р начали в 1979 году, это была самая массовая серия "Турист-2". Примерно за 25 лет на заводе во Львове выпустили свыше 35 000 подобных автобусов.

Между прочим, в 1980 году Львовский Автобусный Завод называли самым крупным в мире производителем автобусов. Здесь трудились почти 8000 граждан, в лучшие годы благодаря их стараниям выпускались по 15 000 автобусов в год.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
00:48

Марина Смирнова

Признаки развития аутизма у ребенка: мнение специалистов

Признаки развития аутизма у ребенка: мнение специалистов

Рассмотрим, что представляет собой аутизм и по каким симптомам можно опознать это расстройство.
Марина Смирнова
00:42

Марина Смирнова

Подсолнух на даче: полезные свойства и правила ухода

Подсолнух на даче: полезные свойства и правила ухода

Огородники рассказали об особенностях разведения подсолнечника и его полезных свойствах
Марина Смирнова
00:35

Марина Смирнова

Собираем плоды томатов правильно: советы дачников

Собираем плоды томатов правильно: советы дачников

Помидор растет в среднем около 6 недель, после чего начинает спеть, это зеленая стадия созревания.
Марина Смирнова
23:55

Марина Смирнова

Эффективные способы устранения морковной мухи на даче

Эффективные способы устранения морковной мухи на даче

Сначала личинки подгрызают корни и корнеплоды в мае-июне, затем — в июле-августе, муха может добраться и до хранилища.
Марина Смирнова
23:46

Марина Смирнова

Что нежелательно есть во время простуды

Что нежелательно есть во время простуды

В этот период не стоит употреблять продукты, которые способны тормозить процесс выздоровления.
Марина Смирнова
23:38

Марина Смирнова

Водяная оса, укус которой опасен для жизни

Водяная оса, укус которой опасен для жизни

Насекомое обитает в водоемах и заводить с ним близкое знакомство дачники не рекомендуют.
article_image 18:30

Лоза возмущен постоянным вниманием к покинувшим Россию знаменитостям и призвал перестать без конца пиарить артистов, которые отправились за рубеж

Юрий Лоза признался, что получил массу звонков с просьбой дать комментарии по поводу отъезда Аллы Пугачевой из страны.

article_image 18:28

Никас Сафронов уверен, что исполнитель Александр Градский мог бы еще жить, если бы ни одно обстоятельство

Никас Сафронов на протяжении многих лет был другом певца Александра Градского. Художник часто вспоминает близкого ему человека.

article_image 14:31

Хирург Паршутина сообщила о неочевидных признаках тромбоза

Боль в животе и общее недомогание — признаки тромбоза вен внутренних органов, о чем сообщила хирург Александра Паршутина.