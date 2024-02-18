Чем прославился советский «Луноход-2», который попал в ДТП на Луне

10:57 2024-02-18
Чем прославился советский «Луноход-2», который попал в ДТП на Луне

Усовершенствованная модель первого лунного транспортного средства СССР славно потрудилась во благо науки, но закончила свои дни раньше срока из-за ДТП.

11 января 1973 года в космос была запущена советская экспедиция "Луна-21", тогда же на естественный спутник Земли прилунился аппарат "Луноход-2" - это был электромобиль, управляемый дистанционно.

Конечно, самые большие почести достались первопроходцу, предыдущей модели "Луноход-1", но зато новое устройство было более продвинутым.

По конструкции вторая версия мало чем отличалась от первой, при этом оснащение было дополнено новыми "фишками", например, выносной телекамерой, установленной на уровне глаз взрослого человека. Такой моделью было удобнее управлять с Земли.

"Луноход-1" был укомплектован кремниевой солнечной батареей, солнечная батарея второго номера была создана из арсенид-галлиевых элементов. При подключении в последовательно-параллельную цепь они вырабатывали около киловатта электрической мощности.

Лунная вахта электромобиля продлилась 4 месяца, он смог пройти 42 км, что до 2015 года считалось рекордом. Потом это достижение перекрыл американский марсоход "Оппортьюнити".

Тем не менее "Луноход-2" за время службы успел отправить на Землю почти 100 панорамных фотографий и около 80 000 кинокадров.

Эта модель могла бы добиться и более значимых результатов, но ей суждено было закончить свой трудовой подвиг раньше положенного срока. По причине незначительного ДТП аппаратура перегрелась и "Луноход-2" навсегда вышел из строя.

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