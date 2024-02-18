История успеха советской «Чайки» - легендарного автомобиля категории «люкс»

Эту модель смело можно было назвать красой и гордостью советской автомобильной отрасли.

Предыдущее авто подобной категории ( ГАЗ-12 ЗИМ) в ограниченном количестве имелось в продаже.

Пусть и по запредельной цене (равнозначна двум "Победам"), но все-таки эту машину можно было приобрести.

"Чайка" же изначально для народа не предназначалась.

Она была создана для номенклатурщиков высокого ранга, сотрудников посольств и прочих иностранных представительств, различных VIP-персон советской эпохи.

Даже если предположить, что "Чайка" поступила бы в продажу, купить ее вряд ли кто-то смог бы.

Для того чтобы владеть этим сокровищем, надо было выложить около 17500 рублей.

Эта сумма в три раза выше цены не менее знаменитой "Волги".

Роскошный автомобиль несколько раз преподносился в дар самым уважаемым личностям: первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, кубинскому вождю Фиделю Кастро, маршалу Георгию Жукову, писателю Михаилу Шолохову, балерине Галине Улановой.

По некоторым данным, автомобиль Терешковой был чуть ли не единственным экземпляром белого цвета, все остальные выпускались в черном варианте.

"Чайка" стала символом непреодолимой пропасти между правящими верхами и простым людом. И тем не менее она была народной любимицей.

Для сравнения, зиловскую серию лимузинов люди злобно прозвали "членовозами". К "Чайке" же обидных прозвищ никогда не применяли.

Можно сказать, этот автомобильный шедевр того времени вызывал в советских гражданах всплеск патриотизма, гордости за свою Родину. И эти порывы заглушали в людях осознание того факта, что в стране присутствует очевидное классовое неравенство.