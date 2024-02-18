История успеха советской «Чайки» - легендарного автомобиля категории «люкс»

11:42 2024-02-18
История успеха советской «Чайки» - легендарного автомобиля категории «люкс»

16 января 1959 года на Горьковском автозаводе выпустили первые легковушки представительского класса ГАЗ-13 "Чайка".

Эту модель смело можно было назвать красой и гордостью советской автомобильной отрасли.

Предыдущее авто подобной категории ( ГАЗ-12 ЗИМ) в ограниченном количестве имелось в продаже.

Пусть и по запредельной цене (равнозначна двум "Победам"), но все-таки эту машину можно было приобрести.

"Чайка" же изначально для народа не предназначалась.

Она была создана для номенклатурщиков высокого ранга, сотрудников посольств и прочих иностранных представительств, различных VIP-персон советской эпохи.

Даже если предположить, что "Чайка" поступила бы в продажу, купить ее вряд ли кто-то смог бы.

Для того чтобы владеть этим сокровищем, надо было выложить около 17500 рублей.

Эта сумма в три раза выше цены не менее знаменитой "Волги".

Роскошный автомобиль несколько раз преподносился в дар самым уважаемым личностям: первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, кубинскому вождю Фиделю Кастро, маршалу Георгию Жукову, писателю Михаилу Шолохову, балерине Галине Улановой.

По некоторым данным, автомобиль Терешковой был чуть ли не единственным экземпляром белого цвета, все остальные выпускались в черном варианте.

"Чайка" стала символом непреодолимой пропасти между правящими верхами и простым людом. И тем не менее она была народной любимицей.

Для сравнения, зиловскую серию лимузинов люди злобно прозвали "членовозами". К "Чайке" же обидных прозвищ никогда не применяли.

Можно сказать, этот автомобильный шедевр того времени вызывал в советских гражданах всплеск патриотизма, гордости за свою Родину. И эти порывы заглушали в людях осознание того факта, что в стране присутствует очевидное классовое неравенство.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
12:04

Светлана Игнатьева

Яркий концепт-кар от АвтоВАЗа четверть века назад взорвал мир автомобилестроения

Яркий концепт-кар от АвтоВАЗа четверть века назад взорвал мир автомобилестроения

В нулевых необычная Lada Rapan произвела фурор на выставке в Париже и блистала на телевидении Италии.
Храмова Оксана
10:57

Храмова Оксана

Чем прославился советский «Луноход-2», который попал в ДТП на Луне

Чем прославился советский «Луноход-2», который попал в ДТП на Луне

Усовершенствованная модель первого лунного транспортного средства СССР славно потрудилась во благо науки, но закончила свои дни раньше срока из-за ДТП.
Храмова Оксана
01:29

Храмова Оксана

Пионерский автобус, который был символом летних каникул у советских школьников

Пионерский автобус, который был символом летних каникул у советских школьников

Предвестником летней поры советская детвора считала ЛАЗ, который выпускался Львовским Автобусным Заводом.
Марина Смирнова
00:48

Марина Смирнова

Признаки развития аутизма у ребенка: мнение специалистов

Признаки развития аутизма у ребенка: мнение специалистов

Рассмотрим, что представляет собой аутизм и по каким симптомам можно опознать это расстройство.
Марина Смирнова
00:42

Марина Смирнова

Подсолнух на даче: полезные свойства и правила ухода

Подсолнух на даче: полезные свойства и правила ухода

Огородники рассказали об особенностях разведения подсолнечника и его полезных свойствах
Марина Смирнова
00:35

Марина Смирнова

Собираем плоды томатов правильно: советы дачников

Собираем плоды томатов правильно: советы дачников

Помидор растет в среднем около 6 недель, после чего начинает спеть, это зеленая стадия созревания.
article_image 12:57

Хосе Антонио Родригес Вега испанский серийный убийца, от руки которого погибли по меньшей мере 16 женщин в возрасте от 61 до 93 лет

Из домов каждой из них он обязательно забирал себе какую-нибудь вещь в качестве сувенира, эти вещи он размещал в своей квартире.

article_image 18:30

Лоза возмущен постоянным вниманием к покинувшим Россию знаменитостям и призвал перестать без конца пиарить артистов, которые отправились за рубеж

Юрий Лоза признался, что получил массу звонков с просьбой дать комментарии по поводу отъезда Аллы Пугачевой из страны.

article_image 18:28

Никас Сафронов уверен, что исполнитель Александр Градский мог бы еще жить, если бы ни одно обстоятельство

Никас Сафронов на протяжении многих лет был другом певца Александра Градского. Художник часто вспоминает близкого ему человека.