Яркий концепт-кар от АвтоВАЗа четверть века назад взорвал мир автомобилестроения

Инженер-конструктор Михаил Маркиев и дизайнеры Владимир Плешанов и Валентина Новикова с задачей справились, хотя на создание ElCar 2000 ушло четыре года.

Примечательно, что удивить публику решили именно электромобилем. Электромобилями на ВАЗе, к слову, начали интересоваться задолго до того, как это стало мировым трендом.

ElCar 2000 создавали по передовым электротехнологиям того времени. В частности, платформа с аккумуляторами размещалась в полу, - современный стандарт электромобилестроения!

Элькаром концепт был недолго. Валентина Новикова, рассматривая эскизы коллеги Плешанова, обратила внимание на схожесть их с ракушками рапанов. В итоге машина стала Рапаном.

Lada Rapan - идеальный сплав эклектики и грамотных компоновочных решений. Большая зона остекления, дискообразные двери и переплетающиеся кузовные элементы - автомобиль не только четверть века назад выбивался из общего ряда, но и сегодня поражает воображение.

Примечательно, что по длине он чуть больше «Оки», но кажется машиной на класс выше. Приподнятая крыша, объёмные боковины кузова, низкий пол - все это обеспечило концепту просторный четырёхместный салон.

Автомобиль оснастили электродвигателем постоянного тока ПТ-125 (мощностью 34 л.с.) и никель-кадмиевыми аккумуляторами НКП-120, которые использовались в электрической «Оке», опытная партия которой была выпущена на ВАЗе ещё в начале 90-х.