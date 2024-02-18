Яркий концепт-кар от АвтоВАЗа четверть века назад взорвал мир автомобилестроения

12:04 2024-02-18
Яркий концепт-кар от АвтоВАЗа четверть века назад взорвал мир автомобилестроения

В нулевых необычная Lada Rapan произвела фурор на выставке в Париже и блистала на телевидении Италии.

Lada Rapan, которая была создана АвтоВАЗом, – один из наиболее ярких концептов российского автопрома. Примечательно, что она появилась четверть века назад - тогда, когда автомобилестроение РФ переживало не лучший финансовый период.

И в таких условиях на международной выставке в Париже появляется футуристическое чудо - новейший и яркий концепт-кар из Тольятти. Посетители выставки были в шоке от необычного автомобиля, который произвел настоящий фурор.

Как уточняет автор канала Авто из СССР на платформе Дзен, впервые об этом автомобиле заговорили еще в 1994 году. Одной из главных целей было - поднять имидж бренда в глазах потенциальных потребителей, в том числе и иностранных.

Изображение статьи

Инженер-конструктор Михаил Маркиев и дизайнеры Владимир Плешанов и Валентина Новикова с задачей справились, хотя на создание ElCar 2000 ушло четыре года.

Примечательно, что удивить публику решили именно электромобилем. Электромобилями на ВАЗе, к слову, начали интересоваться задолго до того, как это стало мировым трендом.

ElCar 2000 создавали по передовым электротехнологиям того времени. В частности, платформа с аккумуляторами размещалась в полу, - современный стандарт электромобилестроения!

Элькаром концепт был недолго. Валентина Новикова, рассматривая эскизы коллеги Плешанова, обратила внимание на схожесть их с ракушками рапанов. В итоге машина стала Рапаном.

Lada Rapan - идеальный сплав эклектики и грамотных компоновочных решений. Большая зона остекления, дискообразные двери и переплетающиеся кузовные элементы - автомобиль не только четверть века назад выбивался из общего ряда, но и сегодня поражает воображение.

Примечательно, что по длине он чуть больше «Оки», но кажется машиной на класс выше. Приподнятая крыша, объёмные боковины кузова, низкий пол - все это обеспечило концепту просторный четырёхместный салон. 

Автомобиль оснастили электродвигателем постоянного тока ПТ-125 (мощностью 34 л.с.) и никель-кадмиевыми аккумуляторами НКП-120, которые использовались в электрической «Оке», опытная партия которой была выпущена на ВАЗе ещё в начале 90-х.

Изображение статьи

Дальность хода по современным меркам не впечатляет: около 90–100 километров. Но для концепт-кара это не очень важно - главное, что Рапан получил соответствующую статусу автомобиля будущего тихую и экологически чистую силовую установку.

После успеха на парижской выставке Lada Rapan отправился в Италию: машину позвали на съёмки телепередачи.

В течение нескольких лет Рапан, поменяв окраску с бежевой на светло-зелёную, поездил по многим другим выставкам. Серийный выпуск таких каров не был налажен, но он стал одним из блестящим экспонатов в музее предприятия. 

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
11:42

Храмова Оксана

История успеха советской «Чайки» - легендарного автомобиля категории «люкс»

История успеха советской «Чайки» - легендарного автомобиля категории «люкс»

16 января 1959 года на Горьковском автозаводе выпустили первые легковушки представительского класса ГАЗ-13 "Чайка".
Храмова Оксана
10:57

Храмова Оксана

Чем прославился советский «Луноход-2», который попал в ДТП на Луне

Чем прославился советский «Луноход-2», который попал в ДТП на Луне

Усовершенствованная модель первого лунного транспортного средства СССР славно потрудилась во благо науки, но закончила свои дни раньше срока из-за ДТП.
Храмова Оксана
01:29

Храмова Оксана

Пионерский автобус, который был символом летних каникул у советских школьников

Пионерский автобус, который был символом летних каникул у советских школьников

Предвестником летней поры советская детвора считала ЛАЗ, который выпускался Львовским Автобусным Заводом.
Марина Смирнова
00:48

Марина Смирнова

Признаки развития аутизма у ребенка: мнение специалистов

Признаки развития аутизма у ребенка: мнение специалистов

Рассмотрим, что представляет собой аутизм и по каким симптомам можно опознать это расстройство.
Марина Смирнова
00:42

Марина Смирнова

Подсолнух на даче: полезные свойства и правила ухода

Подсолнух на даче: полезные свойства и правила ухода

Огородники рассказали об особенностях разведения подсолнечника и его полезных свойствах
Марина Смирнова
00:35

Марина Смирнова

Собираем плоды томатов правильно: советы дачников

Собираем плоды томатов правильно: советы дачников

Помидор растет в среднем около 6 недель, после чего начинает спеть, это зеленая стадия созревания.
article_image 12:57

Хосе Антонио Родригес Вега испанский серийный убийца, от руки которого погибли по меньшей мере 16 женщин в возрасте от 61 до 93 лет

Из домов каждой из них он обязательно забирал себе какую-нибудь вещь в качестве сувенира, эти вещи он размещал в своей квартире.

article_image 18:30

Лоза возмущен постоянным вниманием к покинувшим Россию знаменитостям и призвал перестать без конца пиарить артистов, которые отправились за рубеж

Юрий Лоза признался, что получил массу звонков с просьбой дать комментарии по поводу отъезда Аллы Пугачевой из страны.

article_image 18:28

Никас Сафронов уверен, что исполнитель Александр Градский мог бы еще жить, если бы ни одно обстоятельство

Никас Сафронов на протяжении многих лет был другом певца Александра Градского. Художник часто вспоминает близкого ему человека.