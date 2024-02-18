Яркий концепт-кар от АвтоВАЗа четверть века назад взорвал мир автомобилестроения

Lada Rapan, которая была создана АвтоВАЗом, – один из наиболее ярких концептов российского автопрома. Примечательно, что она появилась четверть века назад - тогда, когда автомобилестроение РФ переживало не лучший финансовый период.
И в таких условиях на международной выставке в Париже появляется футуристическое чудо - новейший и яркий концепт-кар из Тольятти. Посетители выставки были в шоке от необычного автомобиля, который произвел настоящий фурор.
Как уточняет автор канала Авто из СССР на платформе Дзен, впервые об этом автомобиле заговорили еще в 1994 году. Одной из главных целей было - поднять имидж бренда в глазах потенциальных потребителей, в том числе и иностранных.
Инженер-конструктор Михаил Маркиев и дизайнеры Владимир Плешанов и Валентина Новикова с задачей справились, хотя на создание ElCar 2000 ушло четыре года.
Примечательно, что удивить публику решили именно электромобилем. Электромобилями на ВАЗе, к слову, начали интересоваться задолго до того, как это стало мировым трендом.
ElCar 2000 создавали по передовым электротехнологиям того времени. В частности, платформа с аккумуляторами размещалась в полу, - современный стандарт электромобилестроения!
Элькаром концепт был недолго. Валентина Новикова, рассматривая эскизы коллеги Плешанова, обратила внимание на схожесть их с ракушками рапанов. В итоге машина стала Рапаном.
Lada Rapan - идеальный сплав эклектики и грамотных компоновочных решений. Большая зона остекления, дискообразные двери и переплетающиеся кузовные элементы - автомобиль не только четверть века назад выбивался из общего ряда, но и сегодня поражает воображение.
Примечательно, что по длине он чуть больше «Оки», но кажется машиной на класс выше. Приподнятая крыша, объёмные боковины кузова, низкий пол - все это обеспечило концепту просторный четырёхместный салон.
Автомобиль оснастили электродвигателем постоянного тока ПТ-125 (мощностью 34 л.с.) и никель-кадмиевыми аккумуляторами НКП-120, которые использовались в электрической «Оке», опытная партия которой была выпущена на ВАЗе ещё в начале 90-х.
Дальность хода по современным меркам не впечатляет: около 90–100 километров. Но для концепт-кара это не очень важно - главное, что Рапан получил соответствующую статусу автомобиля будущего тихую и экологически чистую силовую установку.
После успеха на парижской выставке Lada Rapan отправился в Италию: машину позвали на съёмки телепередачи.
В течение нескольких лет Рапан, поменяв окраску с бежевой на светло-зелёную, поездил по многим другим выставкам. Серийный выпуск таких каров не был налажен, но он стал одним из блестящим экспонатов в музее предприятия.
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