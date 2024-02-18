Мужчина после аварии на ЧАЭС не спит почти сорок лет

13:14 2024-02-18
Мужчина после аварии на ЧАЭС не спит почти сорок лет

80-летний Федор Нестерчук ранее работал ночным сторожем, а потом стал коротать время за чтением.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, рекорд по бессоннице принадлежит американцу Рэнди Гарднер. В 1966-м году семнадцатилетний парень не спал 11 дней, за это время у юноши развились параноидальные состояния, появились галлюцинации и обозначились провалы в памяти.

Но "Русская семерка" отмечает, что настоящего рекордсмена по воздержанию от сна надо искать не за океаном, а на территории бывшего СССР. Речь идет о жителе украинского города Камень-Кашиский Федоре Нестерчуке, который не спит с 1986 года.

Свое странное состояние мужчина связывает с аварией на Чернобыльской АЭС, которая расположена в четырехста километрах от его дома. По словам пенсионера, в день аварии на ЧАЭС он работал в поле и потом неожиданно потерял сознание.

В себя мужчина пришел почти через сутки, и вскоре понял, что “разучился” спать. Широкую известность эта история получила в начале двухтысячных годов, когда украинским пенсионером заинтересовались ученые Японии.

Его наблюдали с помощью специально разработанной аппаратуры. И никаких признаков сна, не считая легкой и очень короткой дремы, не обнаружили.

Правда, в выводах о причинах такого состояния ученые разошлись. Они решили, что все дело в некой причудливой болезни. Мужчина признался, что с 33 лет страдает от радикулита. Не исключено, что осложнения болезни и привели к странному феномену.

По версии исследователей, спать ему не давали сильные ночные боли, а потом организм каким-то образом научился работать в нормальном режиме без регулярного сна.

По словам Федора, первое время ему не хватало сна, но потом он смирился со своим состоянием. Он принял проблему и даже сделал ее своим преимуществом: подрабатывал ночным сторожем.

А еще в бессонные ночи ему нравится читать. Сейчас Нестерчуку за 80, острота зрения у него упала, потому он отдает предпочтение радио и телевизору.

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