Стало известно, сколько лет жизни может прибавить себе человек, который бросил курить

14:00 2024-02-18
Стало известно, сколько лет жизни может прибавить себе человек, который бросил курить

Исследователи подсчитали годы, которые возвращаются к людям после отказа от сигарет.

Ученые Канады и Норвегии провели исследования, которые помогли узнать: может ли человек продлить собственную жизнь, если бросит курить. Результаты своей работы они опубликовали в журнале NEJM Evidence.

Как следует из изысканий, курильщик с любым стажем, который прожил без единой затяжки хотя бы десяток лет, может рассчитывать, что проживет почти так долго, как и тот, кто никогда в жизни не брал в рот сигарету.

Но и меньший срок воздержания от сигарет тоже дает свой эффект. Скажем, проживший 3 года без сигарет вчерашний курильщик может предотвратить потерю пяти лет жизни. Но в этом вопросе имеет значение возраст: чем человек моложе, тем больше увеличится продолжительность его жизни.

Ученые к таким выводам пришли после обширных исследований в Норвегии, Британии, США и Канаде. 15 лет они отслеживали здоровье около полутора миллиона взрослых людей, а потом проанализировали данные.

И оказалось: курильщики в возрасте 40-80 лет потеряли в среднем от 12 до 13 лет жизни по сравнению с теми, кто никогда не курил. Но люди, сумевшие бросить курить на десять лет, практически полностью избавились от риска умереть от причин, связанных с курением (инсульта, остановки сердца или рака).

Результаты исследования не означают, что последствия курения обратимы на 100 процентов. Например, риск смерти от заболеваний легких у экс-курильщиков значительно не снизился. Однако ученые утверждают, что бросить курить никогда не поздно.

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