основатель Lotus, Чепмен (1928-1982) ассоциируется со спортивными авто, но в 1966 году он стал владельцем явно неспорткара Renault 4

14:20 2024-02-18
основатель Lotus, Чепмен (1928-1982) ассоциируется со спортивными авто, но в 1966 году он стал владельцем явно неспорткара Renault 4

Очевидно, под влиянием французского журналиста по автоспорту Жерара "Джабби" Кромбака (1929-2005), это было "спасибо" Чепмену за использование двигателя Renault в Европе.

Организация доставки была невероятно сложной.

В ответ на очень поздний телефонный звонок Чепмена, Иэн Скотт-Уотсон (1930 г.р.) прилетел со своим другом Колином Кларком в Париж и встретился с Кромбацем, который отвез их в Renault.

Следующие два дня Скотт-Уотсон и Кларк провели за рулем the 4 в доме отдыха Чепмена на Ибице.

Чепмен прибыл на день позже и доставил их обратно в Великобританию через Гран-при Германии.

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