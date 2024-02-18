основатель Lotus, Чепмен (1928-1982) ассоциируется со спортивными авто, но в 1966 году он стал владельцем явно неспорткара Renault 4

Организация доставки была невероятно сложной.

В ответ на очень поздний телефонный звонок Чепмена, Иэн Скотт-Уотсон (1930 г.р.) прилетел со своим другом Колином Кларком в Париж и встретился с Кромбацем, который отвез их в Renault.

Следующие два дня Скотт-Уотсон и Кларк провели за рулем the 4 в доме отдыха Чепмена на Ибице.

Чепмен прибыл на день позже и доставил их обратно в Великобританию через Гран-при Германии.