Первый представительский автомобиль класса «люкс» в Советском Союзе

Это знаменательное событие произошло 18 января 1937 года, именно в этот день был выпущен первый советский автомобиль элитного класса.

В конце февраля было налажено полноценное конвейерное производство первой серии ЗИС-101.

Выпускал разработанные и построенные в Советском Союзе машины представительской категории Завод имени Сталина.

Многие считали, что автомобиль скопирован с американского Packard. Но это правда лишь отчасти. Дизайном и оснащением кузова 101-й модели занимались в США.

Заказ получила кузовная компания Budd, поэтому претензии по поводу схожести автомобилей можно предъявлять только американской стороне.

Более правильно считать, что дизайн первого люксового советского авто вобрал в себя все лучшее от седанов и лимузинов премиум-класса той эпохи.

Еще одна особенность ЗИС-101: долгий путь к потребителю. В 1934 году в журнале "За рулем" появился обзор новой машины.

Статья называлась "Легковой автомобиль ЗИС-110", в материале делался анонс начала серийного производства с 1936 года.

Автор рассказывал, что автомобиль будет выполнен в духе современных моделей Паккард и Бьюик.

Особенно отмечался мощный 8-цилиндровый рядный двигатель на 115 л. с. Агрегат давал возможность развить скорость до 120 км/ч.

К названному сроку выпуск машин наладить не успели. Есть данные, согласно которым серийное производство запустили 3 ноября 1936 года.

Однако это не совсем так. С этого дня производилась лишь ручная сборка отдельных выставочных экземпляров, эти машины показывали руководящим слоям партии и членам правительства.

Реальный массовый выпуск ЗИС-101 начался с января 1937 года. Позже появилась улучшенная версия ЗИС-101А, оба автомобиля производили до июня 1941 года.

С началом ВОв выпуск по понятным причинам был прекращен. За это время с конвейера сошли 8752 экземпляра.