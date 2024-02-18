Недавно автолюбители отметили сразу две важные даты в истории автомобильной промышленности

138 лет назад в январе 1886 года немецкий инженер-конструктор Карл Бенц решил запатентовать транспортное средство с двигателем, работающем на бензине. Именно "Моторваген" Бенца принято считать первым автомобилем в мире.

В этот же день, только в 1932 году, Нижегородский (позже Горьковский) автозавод стал выпускать грузовики НАЗ-АА, которые более известны как ГАЗ-АА.

В журнале "За рулем" об этом событии появилась соответствующая заметка:

29 января 1932 года в 19:15 под вой заводской сирены с ленты Нижегородского автозавода сошел первый НАЗ-АА.

В этом же году город был переименован, вместе с ним и завод получил новое имя и стал Горьковским автомобильным заводом. Вскоре производство грузовиков ГАЗ-АА достигло 60 в сутки.

Можно сказать, что этот автомобиль был лицензионным вариантом американского Ford АА. В новой версии почти не было изменений. Однако следует отметить усиленный картер сцепления, рулевой механизм, воздушный фильтр, бортовой кузов.

До 1934 года кабина делалась из дерева и прессованного картона, позже произошла замена на металлическую, крыша при этом была отделана дерматином.

Общее количество выпущенных грузовиков составило почти 410 000 экземпляров.