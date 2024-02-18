Английская национальная опера уволила певцов во время антракта

Певцам и музыкантам Английской национальной оперы вручили уведомления об увольнении в середине финального представления нашумевшей постановки "Сказки служанки".

Как уточняет The Telegraph, официальные письма об увольнении начали рассылаться в электронном виде незадолго до того, как поднялся занавес.

Но многие исполнители узнали о новостях о своем увольнении аккурат во время антракта, когда открыли электронную почту за кулисами. Несмотря на это, они вернулись на сцену, чтобы под аплодисменты зрителей закончить выступление в лондонском Колизее.

Критики обратили внимание на иронию того, что все произошло во время экранизации романа Маргарет Этвуд, где изображено антиутопическое общество, в котором женщинам запрещено работать. Все для того, чтобы выполнить их единственное требование - родить ребенка.

Источник сообщил новостному сайту Slipped Disc classical music news, что "Сказка служанки" - одно из самых технически и эмоционально сложных произведений в репертуаре оперы.

Дирижер Джоана Карнейру была в шоке, когда узнала, что происходит. Еще больше ее поразило, что на спектакле не было никаких признаков беспокойства артистов.

Известное в Британии сопрано, педагог по вокалу Сьюзан Маккаллох сказала, что это самая невероятная, замечательная труппа, без которой невозможно представить британскую оперную сцену. И то, что участникам были вручены уведомления об увольнении в середине спектакля, невероятно жестоко, порочно и бездумно.

Согласно новому соглашению, музыканты позже могут быть наняты повторно с гарантией дополнительного месяца работы, минимальной оплатой при увольнении и “улучшениями в предлагаемом контракте”.