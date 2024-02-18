Илон Маск представил нового гуманоидного робота Tesla с уникальными возможностями

Илон Маск в посте на X рассказал, что гуманоидный робот Tesla Inc. по имени Оптимус способен взять на себя выполнение скучных и рутинных задач.

Миллиардер уверен, что в будущем роботы будут интегрированы в нашу повседневную жизнь. В сообщении на X от 15 января 2023 года Маск показал, как усовершенствованный Optimus аккуратно складывает рубашку после того, как достал ее из маленькой корзины.

По словам Маска, человекоподобный робот предназначен для выполнения широкого спектра задач - от черной работы по дому до сложных и опасных миссий. Конечная цель состоит в том, чтобы создать робота с высокими способностями, с которым безопасно и дружелюбно взаимодействовать.

Ранее Маск заявлял о грядущей революции роботов. Глава Tesla предупреждал, что будут перебои с работой, потому что "роботы смогут делать все лучше нас".

Но при этом миллиардер заявил, что роботы и люди смогут гармонично работать вместе. И у людей останется время для более значимых занятий.

Хотя проект Optimus Gen 2 все еще находится на ранней стадии, опыт Маска в области инноваций и целеустремленности позволяет предположить, что этот и другие роботы, работающие на основе искусственного интеллекта, способны внести преобразующие изменения в рынок труда и в повседневную жизнь.

К слову, создатели ChatGPT Microsoft Corp. и OpenAI ведут переговоры о том, чтобы возглавить раунд финансирования для Figure AI, компании, предлагающей собственных продвинутых человекоподобных роботов.

В январе робот компании Figure-01 приготовил чашку кофе в кофемашине Keurig. Компания утверждает, что ее робот наблюдал за приготовлением кофе людьми около 10 часов, чтобы изучить различные необходимые движения с помощью своей технологии, основанной на искусственном интеллекте.