46-й президент Соединенных Штатов называет себя автолюбителем

За три дня до своей смерти в октябре 1970 года Джоплин записала песню Mercedes Benz

текст которой включает фразу “все мои друзья ездят на Porsche”. На самом деле Джоплин сама владела Porsche – кабриолетом 356-го года выпуска, который изначально был светло-серым, но позже был перекрашен в психоделический цвет.