Это один из первых новых автомобилей, поступивших в продажу после Второй мировой войны, с гораздо более современным дизайном, чем у его непосредственных предшественников.
46-й президент Соединенных Штатов называет себя автолюбителем
18:43 2024-02-18
Первой моделью, которой когда-либо владел мистер Байден, был Studebaker Champion образца 1951 года выпуска третьего поколения.
18:52
Антон Райт
За три дня до своей смерти в октябре 1970 года Джоплин записала песню Mercedes Benz
текст которой включает фразу “все мои друзья ездят на Porsche”. На самом деле Джоплин сама владела Porsche – кабриолетом 356-го года выпуска, который изначально был светло-серым, но позже был перекрашен в психоделический цвет.
19:12
В юношеские годы Бенджамин Франклин попробовал себя в роли журналиста
Под псевдонимом Миссис Сайленс Дугуд писал статьи для газеты, которую издавал его брат, но Франклин боялся, что отец узнает о необычном увлечении, поэтому не подписывался настоящим именем.
19:11
Говорить об Уоррене Баффетте как об инвесторе можно начиная с 1941
Именно тогда он в возрасте 11 лет купил свои первые акции. Впоследствии Баффетт скажет: «Мне очень повезло родиться в Америке».
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