Изучая изобразительное искусство в Университете Ньюкасла, Ферри потратил большую часть денег своего гранта на купе Studebaker Champion

На шесть лет моложе, чем, например, у Джо Байдена, он был построен в 1957 году, в самом конце третьего поколения фирменной таблички.

Автомобиль упоминается в тексте песни Ферри к дебютному синглу Roxy Music 1972 года, Virginia Plain:

“Где-нибудь недалеко от пустынного берега, куда меня доставит мой Studebaker, вот где я остановлюсь”.

Однако на практике это редко заводило его далеко:

“Думаю, я тратил больше времени на то, чтобы толкать машину, чем на вождение, потому что она постоянно буксовала”.