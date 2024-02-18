Способы применения скорлупы яиц в качестве удобрения

Возьмем самую обыкновенную яичную скорлупу. Около 90% ее состава - это карбонат кальция, но еще в ней есть 27 элементов, включая, кремний, фтор, железо, молибден, цинк.

С ее помощью можно повысить урожайность нескольких овощных культур (помидоры, фасоль стручковая, перец болгарский, огурцы и редиска). Яичная скорлупа эффективна при внесении в любой тип почвы.

Кроме того, усвоение яичной скорлупы способствует ускорению роста и улучшению способности адаптироваться к неблагоприятным погодным условиям.

Чем крупнее раздроблены шкурки, тем более длительный процесс разложения их ждет. Для осеннего внесения нужно делать именно так, а при весенней подкормке можно крошить помельче.

Но в любом случае добавляем 1-2 горсти на каждый квадратный метр посадок, растениям хватит.

Яйца коричневые и белые, диетические и столовые — от каких именно вы будете собирать скорлупу, это совершенно неважно. Главное, чтобы она была сырой.

И поскольку накопление ее — процесс не быстрый, обязательно нужно промывать скорлупки от липких остатков желтка и белка.

Кроме того, промытые скорлупки нужно отряхнуть от воды и затем просушить немного в духовке. Можно держать их до момента использования на огороде в коробке, ящике или пакете.

Измельченная в порошок яичная скорлупа может спасти картошку от колорадского жука — нужно всего лишь опудрить ею кустики.