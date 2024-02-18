Чем полезна шелуха семечек на дачном участке

Компост:

Перед тем как воспользоваться закомпостированной шелухой, следует собрать ее в деревянном ящике и подождать, поскольку на разложение этому продукту требуется достаточно много времени. Как только компост превратится в органику, он будет готов к применению.

Для приготовления питательного компостного удобрения рекомендуется смешивать шелуху со свежим навозом - это позволит уравновесить содержание азота в подкормке.

Мульча:

Мульча из шелухи успешно справляется сразу с несколькими задачами — она не позволяет прорасти сорнякам, препятствует быстрому испарению влаги и размыванию грядок при обильном количестве осадков.

Чтобы слой мульчи оказался эффективен, он должен иметь толщину не менее двух сантиметров. Наилучшие результаты шелуха показывает в паре с соломой, которую можно насыпать поверх тонким слоем — тогда шелуха перестанет разлетаться во время полива.

Возможный вред:

Каждое органическое удобрение имеет свои сильные и слабые стороны, и шелуха от семечек не является исключением. Одним из основных "ингредиентов" шелухи является целлюлоза, которая в процессе своего разложения потребляет большое количество азота из грунта.

Потому при использовании шелухи на грядках важно уравновешивать ее другими компонентами, которые предотвратят "азотное голодание" почвы.

Совместимость:

Важно понимать, что каждое удобрение предполагает свою "фокус-группу", на которую оказывает наиболее благотворный эффект. Шелуха во многом универсальна, однако она наиболее уместна при выращивании грибов (вешенок и опят), а так же ягод (малины и смородины).

В то же время многие дачники используют шелуху и при выращивании помидоров, огурцов и бахчевых культур.