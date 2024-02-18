Какая разница между простыми и сложными углеводами

Углеводы — это неотъемлемая часть любой здоровой диеты, хотя иногда у них незаслуженно плохая репутация.

Традиционно углеводы делятся на две категории — простые и сложные — знание разницы между которыми может помочь сделать более осознанный выбор продуктов питания.

Что в свою очередь потенциально может привести к лучшим результатам для здоровья.

Что такое простые углеводы:

Простые углеводы часто добавляют в обработанные пищевые продукты.

Примеры этих ингредиентов — сахар (как белый, так и коричневый), кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, глюкоза, фруктоза или концентрат фруктового сока.

В большинстве случаев эти компоненты содержатся в переработанных продуктах питания, таких как газированные напитки, печенье и выпечка.

Американская кардиологическая ассоциация объясняет, что простые углеводы быстро перевариваются и усваиваются, что обеспечивает кратковременный прилив энергии. Однако эти углеводы содержат мало клетчатки и питательных веществ.

В чем отличие сложных углеводов:

В отличие от простых углеводов, продукты, богатые сложными углеводами, часто содержат питательные вещества, необходимые нашему организму. Различают разные виды сложных углеводов: клетчатку и крахмал.

Клетчатка (пищевые волокна) — это один из наиболее важных компонентов нашего рациона, поскольку она помогает регулировать уровень сахара в крови, обеспечивает регулярность работы кишечника, способствует снижению веса тела и выполняет много других важных функций.

Примерами продуктов с высоким содержанием пищевых волокон служат бобовые, орехи, цельные злаки, ягоды, фрукты и овощи.

Крахмал — еще одна полезная составляющая сбалансированного рациона. Содержась в цельных продуктах, богатых питательными веществами, крахмалы предоставляют нам энергию. Они содержат меньше калорий, чем жиры, в пересчете на граммы.

Часто крахмал содержится в тех же продуктах, которые богаты клетчаткой, например, хлеб из цельной пшеницы, цельнозерновые хлопья, бурый рис, кукуруза, овес и горох.

К преимуществам для здоровья, часто связанным с диетой, богатой сложными углеводами, относят снижение риска сахарного диабета 2 типа и поддержание здорового веса.