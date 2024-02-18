Помогаем помидорам в теплице быстрее созревать

Чтобы томаты хорошо развивались, не болели и как можно раньше начали давать урожай, нужно соблюдать ряд обязательных условий.

Влажность воздуха и почвы в теплице:

Показатели влажности воздуха в теплице, где растут томаты, должны варьироваться от 65-75 %, по крайней мере не выше 80%.

Чрезмерная сухость воздуха или повышенная влажность негативно сказываются на росте, могут привести к развитию болезней. Поэтому теплицу следует регулярно проветривать.

Важно и содержание углекислого газа в воздухе помещения – он способствует появлению большего количества завязей, усиливает процессы плодообразования.

Для повышения его содержания в теплице устанавливают различные емкости, в которых настаивают травы, коровяк – активное брожение этих веществ идет с выделением большого количества углекислоты.

Регулирование температуры:

В самые жаркие летние дни температура в теплице может достичь критических для помидоров показаний – до 40 градусов. Уменьшить жару можно благодаря использованию защитного экрана, или забеливая кровлю.

Некоторые агротехнические приемы способствуют активному образованию завязей и вызреванию плодов – например, срезание листьев. Но делать это нужно аккуратно, чтобы не нанести растениям вреда.

Подвязка тепличных помидоров:

Подвязку помидоров лучше всего производить при помощи шпагата, который накручивают на куст над кистью - один виток шпагата – 1,5–2 междоузлия.

Следует не допускать залома кистей, пользоваться специальными клипсами или кистедержателями – это обеспечит нормальное развитие плодов и правильное поступление в них всех нужных веществ.

Поливать томаты следует умеренно, после поливов проводить рыхление и проветривание теплицы.