Огородники рассказали, как защитить помидоры и огурцы от фитофторы и других болезней

21:40 2024-02-18
Огородники рассказали, как защитить помидоры и огурцы от фитофторы и других болезней

Грибковые болезни считаются одними из самых распространенных недугов, которые поражают огурцы и помидоры.

Победить болезнь и защитить растения можно с помощью средства, которое безопасно для человека и животных, потому что не содержит в своем составе опасные вещества. 

Признаками поражения служат пожелтевшие и покрывшиеся пятнами листья. В таком случае следует провести обработку растений. Делают это в сухую безветренную погоду утром или вечером. 

Опытные дачники обрабатывают огурцы и помидоры «Фитоспорином», потому что в нем содержится сенная палочка. 

Более бюджетный вариант – настой из сена. Сенная палочка уничтожает почти все известные болезнетворные микроорганизмы, которые связаны с грибком.

Активный состав готовят следующим образом: чайная ложка «Фитоспорина», растворенная в литре воды. 

Настаивают средство час, а затем обильно опрыскивают растения от фитофторы и пятнистостей. Обработку в целях профилактики проводят раз в 7-10 дней. 

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