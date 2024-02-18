Огородники рассказали, как защитить помидоры и огурцы от фитофторы и других болезней

Победить болезнь и защитить растения можно с помощью средства, которое безопасно для человека и животных, потому что не содержит в своем составе опасные вещества.

Признаками поражения служат пожелтевшие и покрывшиеся пятнами листья. В таком случае следует провести обработку растений. Делают это в сухую безветренную погоду утром или вечером.

Опытные дачники обрабатывают огурцы и помидоры «Фитоспорином», потому что в нем содержится сенная палочка.

Более бюджетный вариант – настой из сена. Сенная палочка уничтожает почти все известные болезнетворные микроорганизмы, которые связаны с грибком.

Активный состав готовят следующим образом: чайная ложка «Фитоспорина», растворенная в литре воды.

Настаивают средство час, а затем обильно опрыскивают растения от фитофторы и пятнистостей. Обработку в целях профилактики проводят раз в 7-10 дней.