Основной уход за баклажанами: советы бывалых огородников

00:22 2024-02-19
Основной уход за баклажанами: советы бывалых огородников

Что нужно знать начинающему огороднику, который собрался выращивать такую капризную культуру, как баклажаны.

Теплица:

Баклажан очень теплолюбивое растение и вырастить его на открытом грунте, к сожалению, не получится. Обязательно нужна теплица.

Полив:

Вода, вода и еще раз вода. Почва под баклажанами должна быть увлажненной на 80%.

Эта овощная культура не терпит засухи. От нее листья желтеют, опадают и не дают растению возможности цвести.

Полив нужно обеспечить в утреннее время не менее 1-2 раз в неделю, при высоких температурах поливать через день. Воду необходимо лить только на почву, избегать попадания на листья.

Так как корни баклажана достаточно глубоко прорастают в землю (20-40 см), само собой нужно постараться оросить их полностью.

Температура:

Оптимальные температурные условия — залог успешного роста баклажанов. Днем это 24-28 градусов, а ночью — не ниже 12-15. Это растение не любит резких перепадов температуры ни в сторону понижения, ни в сторону повышения.

Для баклажанов это большой стресс: они перестают расти, листья начинают опадать, перестают формироваться завязи. Как же создать для них комфортные условия для роста?

Если на улице сильная жара и необходимо понизить температуру воздуха, то сделайте следующее: накройте верх теплицы чем-нибудь белого цвета, например белой тканью, либо покрасьте известной. Это поможет отражать солнечные лучи и спасет теплицу от перегрева.

Кроме того, можно полить дорожки в теплице холодной водой. Если, наоборот, вам нужно прогреть воздух, то здесь есть множество вариантов: горячая зола в ведре, бутылки с горячей водой, кирпичи и камни.

Обработка почвы:

Баклажан очень требовательное растение, с которым метод «посадил и забыл» не работает. Чтобы почва дышала и благоприятствовала росту рассады, после каждого полива необходимо размягчать землю и окучивать.

Обрабатывать почву нужно аккуратно и неглубоко, стараясь не задеть корни. Случайно повредив корень баклажана, можно безвозвратно потерять растение, так как его корневая система не восстанавливается.

Формирование кустов:

Эта процедура обязательна если вы выращиваете высокий сорт растения. Низкие и средние сорта не нуждаются в формировании, они спокойно растут и так, главное следить, чтобы их стебли и плоды были в хорошем состоянии.

Как же правильно формировать кусты? Для начала определитесь, сколько стеблей вы будете объединять в куст. Можно оставить и один стебель, тогда просто нужно удалить все лишние побеги. На кустах в два и более стеблей рекомендуется оставить по 3-4 пары бутонов.

Остальные удалить и верхушку растения прищипнуть. И еще одно важное правило: не давайте слишком сильно разрастаться листьям, потому что они забирают у растения много сил и не дают ему проветриваться.

Влажность:

Баклажан — уникальная овощная культура. Растение не может жить без большого объема воды, но легко гибнет при повышенной влажности воздуха. Для него норма — это показатель в 65-70 %, не больше.

Высокая влажность способствует появлению различных болезнетворных микроорганизмов, грибку. Соблюдайте это условие, чаще проветривайте теплицу! Но не создавайте сквозняков, на которые растение очень болезненно реагирует.

Удобрения:

Какое же растение не любит подкормку, баклажан не исключение. Подкормку осуществляют в несколько этапов: – впервые рассаду удобряют после того, как она приживется в земле. Это примерно через пару недель после посадки.

Тут можно использовать любую универсальную для овощей подкормку. Когда появятся бутоны, можно переходить ко второму этапу. Здесь важными элементами являются фосфор и калий. Поливают растение раствором сульфата калия (1 ст. л. на 10 л воды).

После чего под каждый куст насыпают суперфосфат (0, 5 ч. л.); – после появления долгожданных плодов растение поливают настоем из сорняков либо комплексом из азофоски. Можно также использовать удобрения с микроэлементами, например «Унифлор моно».

Созревание плодов требует много сил. Поэтому приблизительно за месяц до сбора урожая приготовьте суперпитательный раствор из 1 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. калийной соли и 10 литров воды.

Профилактика болезней:

Предотвратить болезнь намного проще, чем потом ее устранить. Чтобы не допустить заражения баклажанов такими болезнями, как серая гниль и фузариозное увядание, чаще проветривайте теплицу и не допускайте скачков температуры.

Не помешает и обработка рассады химическими растворами («Споробактерин», «Фитоспорин-М»). Опытные садоводы знают еще одно устоявшееся правило здорового урожая.

Это грамотный севооборот: чередовать места посадки овощных культур, чтобы не допустить истощения земли и вырождения растений.

Поначалу кажется, что вырастить баклажан на участках средней полосы очень сложно. Да, трудности есть. Нестабильная обманчивая погода может сыграть злую шутку и навредить растениям.

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