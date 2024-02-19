Любопытные и малоизвестные факты о кофеине

01:06 2024-02-19
Любопытные и малоизвестные факты о кофеине

Если вы любите кофе, то вам интересно будет узнать, насколько полезен этот популярный горячий напиток.

Кофеин действительно блокирует усталость:

«Бодрящий» эффект кофеина существует на самом деле – все дело в способности этого вещества блокировать аденозин, естественное седативное вещество, которое синтезирует наш организм в ответ на усталость.

Главная задача аденозина – расслабить мозг и отправить нас отдыхать, а кофеин в течение довольно длительного времени помогает блокировать выработку этого естественного снотворного. 

Кофеин повышает концентрацию:

Но, как говорится, есть один нюанс: сконцентрироваться и стать более внимательным кофе помогает только тем, кто пьет этот напиток нечасто.

Если же вы регулярно радуете себя чашечкой-другой, еще одна порция никак не скажется ни на когнитивных способностях, ни на внимании.

Кофеин помогает нам справляться с физическими нагрузками:

Чем больше выносливости требуется для выполнения тех или иных физических упражнений, тем больше будет пользы от кофеина. Он улучшает нашу физическую работоспособность на длинных дистанциях, но практически бесполезен на коротких.

Все дело в том, что кофеин «заставляет» организм добывать энергию из жира, а не сжигать углеводы, хранящиеся в мышцах. А усталость мы чувствуем именно тогда, когда в мышцах не остается углеводных запасов.

Так что чашечка кофе перед тренировкой в бассейне, пробежкой или прогулкой – отличная идея.

Кофеин уменьшает головную боль:

Кофеин заставляет наши сосуды сжиматься, что и приводит к ослаблению головной и другой боли.

Кофеин влияет на сон:

Врачи рекомендуют выпивать последнюю чашку кофе не позднее 14 часов, если вы хотите легко заснуть вечером и крепко спать всю ночь. А если вовсе отказаться от напитков с кофеином, то вероятность существенно улучшить качество сна, довольно высока.

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