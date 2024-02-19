У жены Пушкина Натальи был физический недостаток, о котором не принято говорить

07:05 2024-02-19
У жены Пушкина Натальи был физический недостаток, о котором не принято говорить

Гончарова косила на правый глаз, но это не мешало поэту ее любить и превозносить, как красавицу.

Вокруг Натальи Николаевны Гончаровой до сих пор вьется много слухов и легенд.

Была ли она красавицей, каковой ее считал Александр Сергеевич Пушкин?

Автор канала "Горожанин" на платформе Дзен в этом не уверен.

Выйди Наталья Гончарова не за Пушкина, а за, допустим, Колотушкина, о ней никто бы сегодня не вспоминал, - отметил блогер.

Молва связывает Гончарову не только с великим поэтом, но и с Жоржем Дантесом и императором Николаем I.

Выйдя второй раз замуж, Наталья Николаевна сменила фамилию Пушкина на Ланскую. Любила она поэта? Вопрос остается без ответа.

Все хорошо знают, как жена поэта выглядела благодаря известному портрету Александра Брюллова.

Но у нее был и физический недостаток, о котором сегодня мало кто знает и помнит.

А вот современники называли ее "косенькой". Наталья Николаевна обладала легким косоглазием.

Если хорошо приглядеться, то можно увидеть, что правый глаз молодой Натальи слегка косит.

Это не помешало поэту превозносить ее, как красавицу.

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