Как быстро привести себя в порядок после слез, если глаза опухли и покраснели

08:18 2024-02-19
Как быстро привести себя в порядок после слез, если глаза опухли и покраснели

Поплакать иногда нужно всем, но не всем хочется демонстрировать свое расстроенное состояние окружающим.

Для немедленного облегчения:

Чтобы избавиться от красноты в белках глаз, воспользуйтесь безрецептурными каплями. Достаточно одной-двух капель на каждый глаз, они должны смыть покраснение при контакте.

Закрасьте покрасневший нос и другие покрасневшие участки консилером с жёлтым оттенком, избегая тонального крема или пудры. Жёлтые тона помогают нейтрализовать красные.

Если ваша кожа раздражена из-за сморкания, то дополнительный макияж будет выглядеть как лепёшка, поэтому наносите консилер только там, где это необходимо.

Ночной метод:

Если у вас больше времени, попробуйте следующее: сначала побрызгайте на лицо холодной водой, чтобы снять отёк.

Затем заверните пакет замороженного гороха в мочалку и держите её на лице в течение 15 минут. Почему горох? Такой пакет прилегает к лицу лучше, чем со льдом.

После этого заварите пакетики зелёного чая в холодной воде в течение трёх-пяти минут, отожмите лишнюю воду, а затем положите пакетики под закрытую крышку на 10 минут. Антиоксидантный эффект катехинов чая сужает кровеносные сосуды под кожей, снимая остатки отёчности.

Расслабьтесь, положив на глаза холодные ломтики огурца или картофеля. Как и чайные пакетики, холод сужает кровеносные сосуды. Огурцы содержат мощные антиоксиданты, которые уменьшают раздражение, а картофель содержит осветляющий кожу фермент катехолазу.

Любая процедура снимает отёчность, но если начать с огурца, а через пять минут нанести картофельный компресс, то область вокруг глаз станет более мягкой и светлой.

Любые оставшиеся покраснения или отёки должны пройти, пока вы спите, но на всякий случай держите голову на твёрдой подушке — возвышение предотвращает скопление лишней жидкости на лице.

Завтра будет новый день, и к утру эти заплаканные глаза исчезнут.

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